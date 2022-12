A falta de dos partidos, 9 técnicos sin trabajo.

Brasil y España, dos de las selecciones que llegaron a Qatar como grandes candidatas a levantar el trofeo, encabezan la lista de nueve entrenadores que se quedaron sin trabajo después de que no tuvieron el resultado deseado al frente de sus respectivos equipos en la justa invernal a falta de dos partidos para que la misma acabe, entre ellos el argentino Gerardo Martino con la Selección de México.

Tite confirmó su salida del banquillo de la verdeamarela después de la caída en penaltis frente a Croacia en cuartos de final, acabando así una etapa de seis años en la que el único título logrado fue el de la Copa América 2019, que se celebró precisamente en suelo brasileño.

Luis Enrique fue destituido de La Roja luego de que el conjunto ibérico fue sorpresivamente eliminado por Marruecos en los octavos de final, consumando así la eliminación de los europeos de dicha fase por segunda edición en fila. El oriundo de Gijón llevó a un conjunto de futbolistas muy jóvenes a Medio Oriente, lo que derivó en una pronta despedida.

Bélgica llegó a suelo qataríe como una de las escuadras con más expectativas luego de que en Rusia 2018 acabó tercera. Los Diablos Rojos encararon el certamen de la mano del español Roberto Martínez, quien también fue su timonel hace cuatro años, pero en esta ocasión las cosas fueron muy distintas, pues el equipo solamente se despidió con un triunfo y una inesperada eliminación en fase de grupos, culminando así la era del nacido en Cataluña.

En el caso de México, era un secreto a voces que el vínculo de Gerardo Martino con la FMF terminaría al mismo tiempo que acabara la participación del tricolor en el evento, situación que el Tata confirmó después de la victoria sobre Arabia Saudita, insuficiente para que los de verde clasificaran a la segunda fase por octava Copa del Mundo seguida.

Países Bajos y Portugal, si bien no se presentaban como favoritos para alzar el cetro, sí mostraron cosas importantes que por momentos hicieron pensar que podían alcanzar al menos las semifinales. Sin embargo, ambos sucumbieron en cuartos de final a manos de Marruecos y Argentina, de manera respectiva, lo que acabó con el proceso de Louis van Gaal con la Naranja Mecánica y el de Fernando Santos con los lusos, este último justo ayer.

Pese a que Corea del Sur regresó a unos octavos de final después de tres mundiales, la etapa del portugués Paulo Bento se acabó luego de cuatro años en los que los Guerreros Taeguk ganaron 38 de 60 cotejos bajo su directriz.

Ghana se quedó con el deseo de eliminar a Uruguay y cobrar revancha de la eliminación sufrida a manos de los charrúas en los cuartos de final de Sudáfrica 2010. Pero los dirigidos por Otto Addo perdieron de nueva cuenta contra los sudamericanos, quedando así fuera en la fase de grupos, resultado con el que concluyó la corta era del exfutbolista en el timón de The Black Stars, cargo que había asumido desde febrero pasado.

El otro director técnico desempleado después de acudir a Qatar es el portugués Carlos Queiroz, quien se quedó muy cerca de meter a Irán en los octavos de final por primera vez en la historia de la selección asiática, a la que apenas había vuelto en septiembre pasado para una segunda etapa, pues ya había ocupado dicho cargo de 2011 a 2019.

A falta de que el próximo fin de semana se realicen el partido por el tercer lugar y la gran final, la cifra de directores técnicos desempleados es menor a la que dejó Rusia 2018, edición tras la cual 12 estrategas dejaron su cargo.

Juan Carlos Osorio (México), Néstor Pekerman (Colombia), Jorge Sampaoli (Argentina) y Akira Nishino (Japón) fueron los que más lejos llegaron al frente de sus selecciones al sucumbir en octavos de final, pues el resto no superó la fase de grupos.

Destaca el atípico caso de Julen Lopetegui, quien fue cesado por la Real Federación Española de Futbol dos días antes de que comenzara el torneo, debido a que se filtró que había llegado a un acuerdo con el Real Madrid para tomar las riendas del club tras la culminación del mundial, sn importar el resultado.

Aunque aún no se confirma, se ha rumorado que Ecuador ya no contará más con Gustavo Alfaro, pues está buscando los servicios de Juan Carlos Osorio o Gerardo Martino, pero al parecer las pláticas con su actual timonel siguen en marcha, ya que no hicieron un mal papel en Qatar 2022 y los podría encaminar a la siguiente Copa del Mundo en México, Canadá y EU.

9 técnicos sin trabajo

