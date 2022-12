La croata Ivana Knoll, quien se ha ganado el nombre de la "Novia del Mundial Qatar 2022", ahora tiene una fuerte competencia con su compatriota Ana Maria Markovic, quien es llamada la "futbolistas más sexy del mundo".

Markovic es futbolista del Grasshopper de Suiza y en redes sociales demuestra su pasión por la Selección Croata. La jugadora subió una foto con el uniforme de la selección de su país y la acompañó con un mensaje tras la eliminación en semifinales a manos de Argentina.

Ana Maria Markovic tiene 22 años de edad y durante la Copa del Mundo se ha robado las miradas de los aficionados con sus publicaciones, en Instagram cuenta con 1.6 millones de seguidores y comparte fotos de su vida como futbolista.

La croata, quien por lo compartido en sus redes se ve que es seleccionada nacional de su país, es llamada como "la jugadora más sexy del mundo", sin embargo, dejó en claro que este sobre nombre no le gusta y prefiere ser llamada la "futbolista más guapa".

"Me gustaban los artículos que me llamaban la futbolista más guapa o una de las más guapas porque me alegra saber que soy guapa, pero luego aparecieron artículos en los periódicos en los que me describían como la futbolista más sexy", declaró Ana Maria Markovic

"No me gustó eso. También por mi familia. Creo que hay que tener cuidado con lo que se escribe sobre la gente, sobre todo si no la conoces", finalizó Markovic en una entrevista al medio alemán 20Min el pasado mes de junio.

Ana Maria Markovic elige entre Messi y Cristiano Ronaldo

En la misma entrevista con el medio citado, Ana Maria Markovic reconoció que Luka Modric es un modelo a seguir y definió a su jugador preferido entre el argentino Lionel Messi y el portugués Cristiano Ronaldo.

"Modric es definitivamente un gran modelo a seguir para mí. Es un futbolista mundial y representa a Croacia. Hay muchas buenas jugadoras entre las mujeres, como (Ramona) Bachmann", comenzó diciendo la jugadora de 22 años.

"Pero mi jugador favorito absoluto es Cristiano Ronaldo porque es muy disciplinado. Creo que es muy importante que lo des todo en el deporte y tengas una buena mentalidad como él", finalizó, eligiendo al crack exReal Madrid.

aar