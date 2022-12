Qatar 2022: ¿Estaba triste? Neymar realiza fiesta masiva en Brasil tras la eliminación del Mundial

Neymar, astro del París Saint-Germanin, realizó una fiesta masiva en Sao Paulo tras la eliminación de la Selección de Brasil en la Copa del Mundo Qatar 2022 en cuartos de final ante Croacia, lo que generó polémica en redes sociales.

Tras quedar fuera del Mundial el jugador del PSG escribió un mensaje en donde lamentaba el fin de la participación de Brasil en el torneo y para quitarse la tristeza decidió armar una fiesta privada, que de acuerdo con Folha de Sao Paulo, la cual intentó ser lo más discreta posible.

Grito de desabafo, grito de EU CONSEGUI!!

OBRIGADO MEU DEUS 🙏❤️

Toda honra e toda glória é pra ti. pic.twitter.com/Ci1NgkKiDu — Neymar Jr (@neymarjr) December 6, 2022

Se reportó que la celebración trató de ser lo más discreta posible para que los medios de información no se enteraran de nada, incluso habría pedido a sus invitados que no utilizaran sus celulares, pero no lo consiguió y una de las asistentes dijo: "estuvo muy chula (la fiesta), pero sin celular".

La fuente citada señala que en la fiesta estuvieron presentes modelos, artistas y personalidades brasileñas como el cantante Joao Gomes y el jugador Antony, quien fue captado por algunas cámaras.

Neymar hecho pedazos es consolado por el hijo de un rival

Neymar marcó un golazo ante Croacia en los cuartos de final de la Copa del Mundo Qatar 2022 y puso a soñar a Brasil con el pase a semifinales, sin embargo, el cuadro europeo empató para llevar al partido a penaltis, instancia en la que se impusieron ante los sudamericanos.

La eliminación del Scratch du Oro destrozó al crack del PSG, quien lloró desconsoladamente sobre el terreno de juego, pero fue consolado por el hijo del futbolista croata Ivan Perišić. El momento quedó grabado en video y se está convirtiendo en uno de los mejores momentos de Qatar 2022.

Neymar estaba rodeado por miembros del staff de la Selección Brasileña y por Dani Alves, jugador de los Pumas de la UNAM, pero el astro se acercó con todo y lagrimas en los ojos al hijo de Perišić. Le tendió la mano y le dio un pequeño abrazo.

aar