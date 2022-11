Fanáticos "sobrevivirán" sin cerveza en la Copa del Mundo de Qatar, dice la FIFA

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, desestimó la prohibición de la venta de cerveza con alcohol durante los partidos de la Copa del Mundo de Qatar, asegurando que los aficionados del futbol podrán “sobrevivir" sin beber al menos tres horas.

Un día después de haber sido anunciada la prohibición y horas antes de que arranque la justa mundialista, Infantino defendió al país anfitrión y reconoció que "se siente" gay, como un trabajador inmigrante y una mujer, en un intento por mostrar empatía hacia grupos marginados.

En conferencia de prensa realizada este sábado, previo al arranque de la Copa del Mundo, Infantino respondió a las condenas y tildó de "hipócritas" a quienes critican la elección de Qatar como sede del torneo, país señalado por múltiples violaciones a derechos humanos.

"Hoy me siento qatarí", dijo al inicio de la rueda de prensa. "Hoy me siento árabe. Hoy me siento africano. Hoy me siento gay. Hoy me siento un trabajador inmigrante", continuó. No obstante, luego de que un reportero acusó que había dejado al margen a las mujeres, el presidente de la FIFA añadió: "Me siento como una mujer".

Infantino afirmó que existe una "doble moral" en Europa, aludiendo a la política migratoria del continente y elogiando al gobierno de Qatar por darle empleo a personas migrantes.

"En Europa cerramos nuestras fronteras y no aceptamos trabajadores que vengan a trabajar legalmente. Sí los hay que vienen a trabajar ilegalmente. Y luego criticamos a Qatar. Hay una doble moral. Por lo que los europeos hemos hecho al mundo en los pasados tres mil años, deberíamos disculparnos por los próximos tres mil. Pensémoslo antes de comenzar a dar lecciones morales a los demás” Gianni Infantino, presidente de la FIFA

Sobre la decisión de prohibir el alcohol en los ocho estadios de la Copa del Mundo, explicó que se revisó y adoptó de mutuo acuerdo con Qatar como una medida para priorizar la seguridad de las y los aficionados.

"Personalmente pienso que se pueden pasar tres horas al día sin tomar cerveza, sobre todo porque estas normas están en países europeos, no se por qué aquí se crea un problemón" Gianni Infantino, presidente de la FIFA

