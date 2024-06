Fantasticamanía 2024 | Michael Oku, admirador de Místico, habla de su emoción por su visita a México

El próximo 21 de junio se llevará a cabo la Fantasticamanía 2024 en la Arena México, un evento que tiene más que emocionado al luchador británico Michael Oku, admirador confeso del legendario Místico.

El gladiador de 31 años de edad pondrá en juego ante la afición mexicana su campeonato de peso completo de RevPro, lo que lo llena de emoción debido a que sabe la exigencia del público tricolor.

"Enfrentar al público mexicano en su casa me hace feliz, es un momento que estoy esperando, México es el país de la lucha libre en el mundo, no descarto venir a radicar y aprender, quiero estar preparado, no sé qué vaya a pasar puedo venir un mes o más, por ahora estoy enfocado en Fantasticamanía 2024", aseveró Michael Oku en una conferencia de prensa virtual.

Michael Oku está listo para competir en la Arena México en la Fantasticamania 2024. Foto: X del CMLL @CMLL_OFICIAL

En alusión a su admiración por Místico, el oriundo de Londres señaló que será un honor enfrentarlo en la Fantasticamanía 2024 por todo lo que representa en la lucha libre no solamente en México, sino a nivel mundial.

"Siempre lo he admirado a Místico, lo conocen en todo el mundo, tiene un larga trayectoria que lo ha vuelto una leyenda, enfrentarme a él con todo lo que implica será un verdadero honor y sobre todo con el festejo de sus 20 años de carrera en la lucha libre", profundizó.

Michael Oku le manda mensaje a Ángel de Oro

Michael Oku le dará la oportunidad a Ángel de Oro en la Fantasticamanía 2024 al exponer su campeonato de peso completo de RevPro.

El esteta británico le mandó un contundente mensaje a Ángel de Oro y le advirtió que si se pone rudo tiene preparado un plan para superarlo, aunque sabe que también debe estar preparado para no tener sorpresas.

"En realidad no había visto tanto de Ángel de Oro, pero ayer en CMLL Informa tocó un punto importante: que va a luchar de manera limpia. Eso fue una señal de que me cambiará las cosas, que romperá las reglas en algunos momentos. Sé que es rudo y sé atenerme. Si decide seguir las reglas daremos un buen combate, pero si saca la rudeza, le tengo algo preparado", subrayó.

Finalmente, Michael Oku destacó su admiración por el britanicoestadounidense Black Magic, el luchador que abrió las puertas para los luchadores de color.

"También siento mucha admiración por Black Magic, porque él fue quien abrió las puertas para los luchadores de color. Pensar en que hace varios años él se enfrentó a Último Guerrero o Chris Jericho es impresionante",

EVG