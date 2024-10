Ferrari la hace en grande; se lleva el 1-3 en México

Carlos Saínz conquista México. Por primera ocasión en 34 años, Ferrari vuelve a triunfar en México y el piloto español lo logra con una amplia ventaja y demostrando por qué es uno de los pilotos a seguir desde hace varios años.

Con una ventaja de 4 segundos el piloto ibérico gana el Gran Premio de México 2024, seguido por Lando Norris, de McLaren, y Charles Leclerc, su coequipero en la escudería Ferrari.

Pasaron 34 años para que un volante del Cavallino Rampante consiguiera la victoria en el Autódromo Hermanos Rodríguez. El último en lograrlo había sido el francés Alain Prost el 24 de junio de 1990. En aquella ocasión, la Scuderia tuvo a sus dos pilotos en el podio gracias a la segunda posición obtenida por el británico Nigel Mansell.

Tenía a mi familia aquí y quería hacerlo delante de ellos y más sintiendo el apoyo de esta afición que es increíble. Si hubiera tenido que elegir un sitio para ganar con Ferrari habría sido México, donde siempre me he sentido como en casa

Carlos Sainz, Piloto Ferrari

“Es increíble ver a estos aficionados. He sentido todo su apoyo, me han dado muchísima fuerza y necesitaba rematar la faena. Llevo diciendo mucho tiempo que quería una victoria más antes de irme y hacerlo aquí es increíble. Quedan cuatro carreras, quiero disfrutar lo máximo posible, pero si viene otra, iré a por ella”, dijo Carlos Sainz, quien ganó el GP de México.

El mexicano Checo Pérez volvió a tener un fin de semana para el olvido, ya que finalizó el Gran Premio en el sitio 17, fue penalizado y además terminó discutiendo con Liam Lawson, pues el tapatío y el neozelandés casi chocan y en un rebase, el originario de Hastings le hizo una grosería, por lo que Pérez salió molesto.

“Ya estábamos en los puntos y luego con Lawson, no he visto el incidente, pero estoy por dentro en mi curva, la curva 4, y corta la curva totalmente como si no hubiera un coche ahí y me sorprende mucho cuando lo veo, pero ya no pude hacer nada, porque acabamos tocándonos”, declaró Pérez Mendoza al término de la competencia en la capital del país.

De nueva cuenta, Sergio Pérez sabe que le quedó a deber a su afición, quien año con año acude al Autódromo Hermanos Rodríguez a la espera de que el mexicano puede desempeñar un buen papel y si se puede esté arriba del podio, pero lamentablemente en los últimos dos años no ha sido así.

El español gana el GP de México. Foto: AP

“Me voy sin duda muy triste, porque tenía muchas ganas. Lo único que quiero es estar en el podio, afortunadamente dos veces, pero quiero ganar esta carrera. No fue este fin de semana, pero lo volveremos a intentar el próximo año”, enfatizó el actual subcampeón del mundo de F1.

Checo Pérez no pudo componer el rumbo y firmó una de sus peores actuaciones en el Gran Premio de México, solamente encima de sus retiros en las ediciones del 2018 y del 2023. Su coequipero Max Verstappen acabó sexto y esto derivó en que Red Bull descendiera al tercer puesto en el campeonato de constructores por Ferrari, que se colocó en el segundo puesto atrás de McLaren.

En la primera vuelta se presentó un fuerte choque en el que estuvieron involucrados el japonés Yuki Tsunoda y el tailandés Alex Albon, de Williams, quien impactó el RB del asiático en la arrancada de la carrera, lo que dejo a ambos fuera.

El problema es que los Red Bull somos lentos y por eso me pongo en ese tipo de situaciones. Ese es mi problema. Esos 20 segundos fueron demasiado, pero no me voy a poner a llorar

Max Verstappen, Piloto de Red Bull

En el tercer giro, Checo Pérez recibió una penalización de cinco segundos por una salida en falso. Fue sancionado por estar fuera de la caja en la largada, incidente que fue investigado por la FIA.

En la vuelta 12, el jalisciense hizo vibrar a la afición en el Autódromo Hermanos Rodríguez con su espectacular rebase sobre los volantes de Aston Martin, Lance Stroll y Fernando Alonso, para colocarse de momento en la posición 11.

La carrera tampoco empezó bien para el neerlandés Max Verstappen, quien recibió 20 segundos de penalización. El neerlandés fue sancionado por partido doble tras ser castigado dos veces con 10 segundos por su agresiva conducción al momento de pelear por el liderato.

El volante de Red Bull estaba luchando palmo a palmo y de manera intensa con Lando Norris de McLaren y Carlos Sainz de Ferrari por el primer puesto del GP de México, pero el estilo agresivo del neerlandés lo llevó a sus dos penalizaciones por empujar fuera de la pista dos veces al corredor británico.

Luego de estas situaciones, los Ferrari Carlos Sainz y Charles Leclerc se situaron en los dos primeros puestos de la carrera, seguidos muy de cerca por el británicoLando Norris, de McLaren.

Charles Leclerc no pudo con el ritmo de Lando Norris y en el giro 65 descendió a la tercera posición. Poco tiempo después, el heptacampeón Lewis Hamilton se colocó cuarto tras dejar atrás a su coequipero George Russell.

Los organizadores dieron a conocer que hubo 11,191 personas más que en la edición del 2023. Ayer asistieron 154,142 personas al Autódromo, un nuevo récord en la historia de la carrera.

La actividad de la Fórmula 1 continuará el próximo fin de semana con la celebración del Gran Premio de Brasil.

El domingo 3 de noviembre se llevará a cabo la carrera en el país sudamericano en el Circuito de Interlagos, en Sao Paulo.

Alonso recibe reconocimiento por sus 400 carreras

En los momentos previos a la carrera, el español Fernando Alonso recibió un reconocimiento de parte de los organizadores del Gran Premio de la Ciudad de México con motivo de sus 400 carreras en la Fórmula 1.

El originario de Oviedo, Asturias, se llevó un trofeo en forma de casco con detalles de la talavera mexicana.

Previo a la largada se desplegó un tifo virtual en referencia a los 400 Grandes Premios de Fernando Alonso, quien debutó en la Fórmula 1 en el 2001 con la escudería Minardi F1 Team.

El asturiano ha tenido tres etapas en el Gran Circo, al que volvió por última ocasión en el 2021 después de dos años en la IndiCar Series.

Fue bicampeón mundial en las campañas del 2005 y 2006 con el equipo de Renault. También acabó subcampeón tres veces con Ferrari en las temporadas del 2010, 2012 y 2013, las tres ocasiones tras quedar detrás del alemán Sebastian Vettel, de Red Bull.

Fernando Alonso acumula 62 puntos en la temporada actual y ocupa la novena posición, una debajo del mexicano Sergio Pérez. Su mejor resultado ha sido el quinto lugar en el Gran Premio de Arabia Saudita.