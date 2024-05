Final América vs Cruz Azul | Exjugador de La Máquina revela que algunos compañeros tuvieron miedo en la final del 2013

Rogelio Chávez fue uno de los jugadores de Cruz Azul que sufrió en carne propia la final perdida contra el América en el Torneo Clausura 2013, misma que se definió a favor de las Águilas en tanda de penaltis después de un empate global a dos anotaciones.

A 11 años de distancia de aquel doloroso momento en el Estadio Azteca, el exfutbolista de La Máquina reveló en el podcast El RePortero, con su excompañero Yosgart Gutiérrez, que algunos de sus compañeros tuvieron miedo antes de los penaltis, luego de que los azulcremas forzaron los tiempos extra en el último minuto de compensación del segundo tiempo.

"Yo estaba pensando en quiénes iban a tirar (los penaltis). Cuando empiezo a ver las caras dije ‘estos están…’ y mi capi (Alejandro Castro), yo le dije que no tirara, pero me dijo ' yo tengo los huevos, la personalidad’. Entonces, cuando empieza Memo Vázquez a preguntar quién tira, volteaban a ver a todos lados", recordó acerca del momento en el que Memo Vázquez, entonces entrenador de Cruz Azul, consultaba a sus dirigidos para definir quienes cobrarían los tiros desde los 11 pasos.

Rogelio Chávez fue más allá al asegurar que dos de sus entonces compañeros en el equipo celeste reconocieron que estaban "cag..." para ser uno de los cobradores en la tanda de penaltis, aunque no dijo quiénes fueron.

"El 'Chule' (Javier Orozco) que nunca tira así los penales y ahí te das cuenta de que el wey… O sea, nunca es fácil pararse ahí. Y no voy a mencionar el nombre, pero si hubo alguien que dijo ‘yo sí tengo huevos para decir que no me voy a parar’, y él sabe de quién estoy hablando, no lo voy a mencionar porque sería traicionarlo. Hubo un jugador que la verdad también mis aplausos que mencionó ‘tengo los huevos para decir que estoy cagado’ y no tiró", profundizó el exlateral de Cruz Azul.

Javier Orozco y Alejandro Castro fallaron los dos primeros penaltis de La Máquina en la final del Clausura 2013. Los únicos que acertaron sus disparos por los celestes fueron Gerardo Flores y Rogelio Chávez.

Rogelio Chávez responde a aficionados que les dicen "vendidos"

En la misma charla, Rogelio Chávez también se tomó el tiempo para enviarle un mensaje a los aficionados que han asegurado que los futbolistas de Cruz Azul se vendieron en aquella final del 2013 y en otras, pues dejó en claro que esas derrotas les afectaron en el aspecto económico.

"Sin comparar, no hay explicación por la que Real Madrid le dé la vuelta a los equipos o cuando parece que pierde, ganan. Eso nos pasaba a nosotros, la peor fue con América. Nosotros fuimos los primeros que queríamos ganar todas, por el prestigio y lo económico. Si la gente entendiera cuanto se hubiera llevado cada jugador por ser campeón, dejaría de decir que nos vendimos", recalcó el exjugador de 39 años.

Rogelio Chávez se formó en las fuerzas básicas de Cruz Azul y debutó profesionalmente con el equipo capitalino el 20 de octubre del 2004 en un juego en contra del Veracruz.

Salió de las filas de La Máquina en el 2011 para irse al Pachuca y en el 2012 al Atlas, pero ese año volvió a La Noria, donde permaneció hasta el 2016.

Durante su estadía con Cruz Azul, Rogelio Chávez perdió cuatro finales, pues además de la del Clausura 2013 se suman las de los Torneos Clausura 2008 (Santos), Apertura 2008 (Toluca) y Apertura 2009 (Monterrey).

