La Fórmula 1 obligaría a Max Verstappen a retirarse de las pistas por una razón que pocos creerán

La próxima temporada de la Fórmula 1 tiene programados 24 Grandes Premios, siendo la competición más larga hasta la fecha. Esta noticia no ha sido bien recibida entre los pilotos, quienes se dicen preocupados por la agotadora agenda que suponen las carreras.

El tricampeón del mundo, Max Verstappen externó su inquietud sobre correr con un calendario tan extenso durante años. En declaraciones previas al inicio de la competición en Baréin, el neerlandés confesó que pensaría en retiro, de seguir con ese formato.

Max Verstappen en riesgo de abandonar la F1 en caso de continuar con el nuevo formato Foto: AP

"Creo que ya estamos muy por encima del límite de carreras. Todavía sé que soy joven, pero sé que no estaré 10 años más haciendo 24 carreras al año. Hay que pensar en la calidad en lugar de la cantidad, y por mi parte, lo he dicho anteriormente, esto no es sostenible", confesó el conductor de Red Bull.

El actual campeón aseguró que aunque ama este deporte, llegará un momento en el que tendrá que darle prioridad a su calidad de vida y otros proyectos fuera de las pistas. "Adoro las carreras, y lo hago fuera de la F1 también, pero llega un punto en el que evalúas la calidad de vida y cuánto tiempo pasas alejado de tu casa por hacer un deporte que amas", expresó con Car and Driver.

Max Verstappen asegura que no se irá pronto de F1

Max Verstappen profundizó en sobre la extensión de la temporada de carreras, reconociendo que, actualmente, la carga de 24 Grandes Premios al año no representa un problema significativo, ya que aún se encuentra en una etapa temprana de su trayectoria profesional.

A pesar de esto, el piloto de Red Bull señala que a medida que avance el tiempo, podría preferir dedicar más tiempo a otras actividades en lugar de viajar por el mundo compitiendo en tantas carreras, a pesar de que sea el deporte que más disfruta.

Es una locura lo que tienes que hacer, y lo adoro, ahora no es un problema, pero con los años esto cambiará. Y si tenemos que empezar a rotar pilotos, esto ya es una locura Max Verstappen / Car and Driver

Max Verstappen se preocupa por la continuidad de los pilotos en F1 por el calendario Foto: AP

Además, expresó su preocupación por la posibilidad de que algunos pilotos se vean obligados abandonar sus carreras debido a las demandas de un calendario.

“Así es como me siento, pero al final depende de la F1 y de lo que quieran hacer por sus pilotos. Sería una auténtica pena si algunos pilotos quieren acortar su carrera por esto”, agregó el automovilista de los toros.

