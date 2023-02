FOTO: La modelo de OnlyFans, Aimée Álvarez, demostró su amor a la NFL de manera inaudita

La modelo de OnlyFans, Aimée Álvarez, mejor conocida como mackiie89 en su cuenta de Instagram, demostró su amor por la NFL con una impresionante publicación en su perfil de la red social.

Aimée Álvarez subió una foto que encantó a sus seguidores, pues sale con un balón de futbol americano y acompañó la publicación con la palabra: "TOUCHDOWN".

La publicación de la modelo de OnlyFans ya tiene 6,500 me gusta en menos de una hora de haber subido la foto a Instagram. Aimée Álvarez se dio a conocer durante el Mundial Qatar 2022, cuando consoló a los aficionados de la Selección Mexicana por la eliminación en fase de grupos.

Ivana Knoll habla de su perfil en la plataforma de OnlyFans

La modelo croata Ivana Knoll tomó relevancia internacional desde su aparición en los estadios de la Copa del Mundo Qatar 2022, pues le comenzaron a apodar la "Novia del Mundial" y sus seguidores le han pedido que abra su cuenta de OnlyFans.

Knoll habló en entrevista con Michael Babcock y Lucas Widman sobre los pedidos de sus fans e indicó que lo ha considerado, pero que no le importa el dinero.

Ivana Knoll, la novia del Mundial @knolldoll

"La mayoría de las veces no tomo todo lo que me ofrecen, porque me gusta trabajar con marcas que me gustan, y no hay muchas, porque me gusta presentar lo que realmente me gusta, y no solo por lo que me pagan", comenzó diciendo la modelo croata.

"No condeno, pero no soy ese tipo de persona. No es para mí. Traté de explicar que no siempre se trata de dinero, me importa la reputación", finalizó "La Novia del Mundial Qatar 2022".

