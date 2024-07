Furia Roja, motivado por demostrar la calidad de los luchadores tapatíos en la Arena Coliseo

La Arena Coliseo de la Ciudad de México se viste de gala este sábado 20 de julio para recibir la lucha semifinal en relevos de tríos, una de las luchas entre integrantes de la Arena Coliseo CDMX contra miembros de la Arena Coliseo Guadalajara, entre los que se encuentra Furia Roja.

De cara a este esperado compromiso, el luchador de 29 años de edad tiene claro que lo único que tiene en mente es el triunfo junto con Bestia Negra y Guerrero de la Muerte, con quienes hará equipo ante Dark Panther, Blue Panther Jr. Y el Hijo de Blue Panther.

“Simplemente llevarme la victoria, dejar en claro la diferencia de la escuela del Consejo Mundial de Lucha Libre de Guadalajara e irme con la mano en alto; he estado entrenando física y mentalmente”, aseveró Furia Roja en charla con La Razón.

🔜

📍Arena Coliseo

🗓️ Sábado 20 de julio '24

🕢 7:30 p.m.



🎟️ Boletos en taquillas y en Ticketmaster:https://t.co/SztuNHfHM4



📺 Transmisión EN VIVO en exclusiva para miembros ‘Leyenda’ del Canal https://t.co/5P6Lo6oSLQ ¡Únete ahora!#SábadoDeColiseo pic.twitter.com/W696rhzAa5 — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) July 18, 2024

El esteta tapatío dejó en claro que aunque la afición capitalina ya los conoce bien, tanto él como Guerrero de la Muerte y Bestia Negra dejarán todo en el ring de la Arena Coliseo CDMX , ubicada en la calle República de Perú número 77.

“Los de Guadalajara ya nos conocen, saben cómo somos y en Ciudad de México también ya saben quiénes somos, pero es un público exigente y brindarnos al 100, como siempre lo hemos hecho cada vez que venimos”, ahondó.

Furia Roja agradece el apoyo de sus seguidores

El público es parte vital en la carrera de cualquier luchador, motivo por el cual Furia Roja aprovechó para mandarle un mensaje de agradecimiento a sus fans, a los que les prometió seguir dando el máximo arriba del ring.

“Que no me pierdan de vista y agradecerle a todos que sigan la carrera de Furia Roja desde sus inicios y hasta lo que vamos logrando poco a poco y decirles que no los voy a defraudar, porque Furia Roja se brinda al 100 por ciento”, resaltó.

Finalmente, el gladiador tapatío afirmó que siente que vive el mejor momento de su carrera, por lo que está dispuesto a aprovechar todos los desafíos que se le presenten.

“Ahorita es uno de mis mejores momentos y como lo he dicho, todas las oportunidades que me vienen no las voy a desaprovechar. Brindarme al 100 por ciento al público, a las filas del Consejo, estoy dispuesto a todos los retos que me vengan”, concluyó Furia Roja previo al evento de este sábado, mismo que está programado para comenzar a las 19:30 horas tiempo del centro de México.

EVG