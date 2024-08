"Todo lo que gano me lo trago y me visto como me da mi ching... gana", responde Ana Guevara a sus críticos

Ana Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), arremetió contra las personas que la criticaron, luego de haber sido captada en el restaurante Au Pied de Cochon en Francia durante la celebración de los Juegos Olímpicos de París 2024.

En una conferencia de prensa en las instalaciones del organismo que preside, la exvelocista aseguró que lo que gana es de manera honrada y se lo gasta como quiere, pues no le rinde cuentas a nadie.

"Todo lo que gano me lo trago, me lo unto y me lo visto como me da mi chingada gana", respondió tajantemente Ana Guevara ante los comentarios críticos en contra suya.

Ana Gabriela Guevara, titular de la Conade, respondió a las críticas por ser captada en un restaurante exclusivo de París durante los Juegos Olímpicos.



"Todo lo que gano me lo trago, me lo unto y me lo visto como me da mi chingada gana".

"No tengo marido, ni marida, ni nadie que me exija por qué gasto. Es mi gusto y es mi placer. Lo que yo ganó debidamente y honradamente lo puedo gastar como yo quiera", agregó la titular de la Conade, en clara alusión a que todo lo que gasta es de su bolsillo.

Además, la medallista de plata en Atenas 2004 indicó que el Au Pied de Cochon no es un restaurante tan caro en la capital francesa como la gente en México lo cree.

"Me siento muy orgullosa", Ana Gabriela Guevara, titular de la @CONADE, se dice contenta con el desempeño de los atletas mexicanos en los #JuegosOlímpicos París 2024

"Estuvo lo del avión, lo del restaurante. En México es percibido un restaurante caro, pero en París es un restaurante promedio", enfatizó.

Ana Guevara afirma que ella pagó su boleto de avión

En el mismo tenor, Ana Guevara aseguró que ella pagó su boleto de avión en primera clase de México a París, luego de la ola de críticas que desencadenó este hecho.

"Pueden ver en transparencia, voy a hacer pública la factura, fue pagada de mi bolsa", aseveró.

La exvelocista de 47 años de edad comentó que el vuelo lo realizó de esta manera por recomendación del médico a raíz de una lesión que sufrió en el 2006.

"En 2006 tuve una lesión y por prescripción médica, el doctor pidió que los viajes mayores a cinco horas se hicieran así", argumentó.

