Gran Premio de la Ciudad de México: Pato O'Ward es realista con su posible llegada a F1 y lanza advertencia

El piloto mexicano Patricio O'Ward sabe que llegar a Fórmula 1 no es nada sencillo pese a que es su sueño desde que quería ser piloto de carrera, pero también reconoce que su capacidad es para llegar al máximo circuito, aunque resaltó el gran nivel que tiene la IndyCar, actual categoría en la que compite.

"Yo ya soy líder del automovilismo mexicano, no me tengo que venir a Fórrmula 1 para ser líder. Sé que muchos ven a la Fórmula 1 como lo mas top y lo más grande, pero si la IndyCar llega a ser lo que fue hace 20 años está a la par de lo que fue la F1", dijo en conferencia.

El volante de McLaren participó en la Práctica 1 de la Fórmula 1 y sabe que el sueño que está cumpliendo es gracias a su padre y su familia, pero también se sinceró al reconocer que si no llega a F1 no es un fracaso.

"Quiero llegar a F1 por que ese fue mi sueño y es el de mi padre que se ha dedicado a mí, pero no lo veo como un fracaso sino llego, pues al final de cuentas me han puesto contra muchísimos de los que están ahorita en la parrilla de F1 y ustedes saben lo que ha pasado y no es por falta de que no tenga con qué, pues yo sé que lo tengo. Hay tantas cosas que tienen que salir de lo normal para que esas puertas se abran y pues no llego con 30 millones de dólares, yo vengo con 'Pato' y entiendo el negocio de la F1 y es un deporte de mucho dinero", comentó el regiomontano.

Pato O´Ward quiere correr en Fórmula 1 y hacer historia, Foto: Diego Hernández

Pato O'Ward sabe que la Indy500 es su carrera

O'Ward no duda en que la F1 es importante, pero uno de los retos que le faltan es ganar la Indy500 y lo dejó muy claro al asegurar que "esa es la carrera que más quiero ganar; olvídense de cualquier otra carrera a nivel mundial, esa es la carrera que quiero ganar".

El miércoles pasado, el piloto originario de Monterrey tuvo una convivencia con sus fanáticos y desde ese momento conoció el cariño de la afición mexicana y de las esperanzas que tiene para mantenerse en el gusto del público.

"Es un sentimiento único y la verdad a cualquier persona que le toca sentir eso es ahí cuando dije 'qué pedo'. Lo que estábamos esperando eran 100, 200, 300 persona, pero al final me terminé enterando que éramos 3 mil y eso se salió de las manos y por eso fue un caso, no estábamos listos, pero fue un caos perfecto; lo inesperado es lo que més te alegra y te da esa energía extra", destacó.

Por último, reconoció que fue una práctica muy atropellada, pero que eso no le evitó disfrutarla y aunque no pudo estar concentrado en cómo lo ovacionaba la afición pues le pedían muchos cambios, sí resaltó que salió extasiado y muy contento con la buena vibra de la gente.

