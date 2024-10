Gran Premio de México 2024: Checo Pérez arremete contra Liam Lawson; "Me voy muy triste" (VIDEO)

El piloto tapatío Sergio Checo Pérez explotó contra el neozelandés Liam Lawson al final del Gran Premio de México 2024 de Fórmula 1 (F1), luego del imprudente modo de conducir del neozelandés en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El corredor de Red Bull, quien finalizó la carrera en el lugar 17, arremetió contra el volante de RB por su agresiva manera de meter su monoplaza en la curva 4, cuando el jalisciense se encontraba peleando en zona de puntos después de un buen arranque.

"Ya estábamos en los puntos y luego con Lawson, no he visto el incidente, pero estoy por dentro en mi curva, la curva 4, y corta la curva totalmente como si no hubiera un coche ahí y me sorprende mucho cuando lo veo, pero ya no pude hacer nada, porque acabamos tocándonos", declaró Pérez Mendoza ante los medios de comunicación.

🙄 'LAWSON CORTA LA CURVA TOTALMENTE... NO TIENE PENALIZACIÓN Y COMO SIEMPRE, SABEMOS QUE EN F1 DEPENDE DE QUIEN ERES'



Checo habló de lo ocurrido con Lawson y dio su balance de lo ocurrido en el #MexicoGP



😔🇲🇽 'ME VOY MUY TRISTE, LO ÚNICO QUE QUIERO ES GANAR AQUÍ'#F1xFSMX pic.twitter.com/xWPBJwIGTK — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) October 27, 2024

Checo Pérez lamentó que Liam Lawson no haya sido penalizado por dicha situación y aseguró que en la Fórmula 1 pesa mucho el nombre para recibir o no un castigo, pues acusó al neozelandés de hacer lo mismo con Fernando Alonso y Franco Colapinto.

"Le hizo lo mismo a Fernando Alonso en la carrera pasada, le hizo lo mismo a Franco Colapinto al final, pero no tiene ninguna penalización y sabemos que en la Fórmula 1 depende mucho quién eres por cómo funcionan las penalizaciones", afirmó el volante mexicano.

Checo Pérez se va con tristeza del Gran Premio de México

Cuestionado acerca de sus sentimientos tras su decimoseptimo lugar en el Gran Premio de México 2024, el nacido en Guadalajara reconoció que se va con mucha tristeza por otra carrera en la que no consigue el anhelado primer lugar en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

"Me voy sin duda muy triste, porque tenía muchas ganas. Lo único que quiero es estar en el podio, afortunadamente dos veces, pero quiero ganar esta carrera. No fue este fin de semana, pero lo volveremos a intentar el próximo año", enfatizó el actual subcampeón del mundo de F1.

Las mejores actuaciones de Checo Pérez en el Gran Premio de México siguen siendo los dos terceros lugares que consiguió en las ediciones del 2021 y del 2022.

Y ese dedo ??? 😎



😳 Liam Lawson lo pasa a Checo Pérez y aprovecha para mostrarle el dedo del medio … muy picante la relación entre ambos pilotos.#Formula1



pic.twitter.com/sariP2Q2IQ — Avellaneda_Real (@avellaneda_real) October 27, 2024

¿Liam Lawson insultó a Checo Pérez?

La emoción del Gran Premio de México llevó a una gran controversia entre escuderías hermanas, cuando Sergio Pérez, quien partió desde las últimas posiciones, se enfrascó en un enfrentamiento con el piloto neozelandés Liam Lawson.

La batalla se intensificó en la vuelta 18, cuando ambos pilotos se encontraron cara a cara en una maniobra arriesgada que dejó marcar en los monoplazas y lamentos en la afición mexicana.

El momento de mayor tensión pasó después de que Lawson superara a Checo en una recta y, en un instante captado por las cámaras de su propio auto, el piloto hizo un gesto con el dedo desde su monoplaza hacia el piloto mexicano, gesto que intensificó la polémica.

EVG