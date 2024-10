Gran Premio de México 2024: Checo Pérez manda inspirador mensaje previo a la carrera

El piloto tapatío Checo Pérez utilizó sus redes sociales para mandar un mensaje previo a la carrera del Gran Premio de México 2024 de F1, dijo que la competencia en el Autódromo Hermanos Rodríguez será difícil, pero rendirse nunca es opción.

Las palabras de Checo se dieron en una historia de Instagram y vienen después de una terrible sesión de clasificación, en donde fue eliminado en Q1 y saldrá desde el lugar 18 de 20 en la parrilla de salida, con lo que será muy complicado que lo podamos ver en el podio.

"Rendirnos nunca será opción, hoy una vez más lo vamos a dar todo. Never Give Up", fue el mensaje que publicó el piloto mexicano, quien utilizó una de sus frases característica, el never give up, que significa no rendirse nunca.

Checo Pérez tendrá que remontar muchas posiciones si quiere hacer el milagro o de menos rescatar puntos que sumen en la lucha por el campeonato de pilotos, en donde es octavo, bastante lejos de los primeros clasificados en la general.

Mensaje de Checo en Instagram Foto: Captura de pantalla

Checo Pérez y una misión imposible en el GP de México



Parece que Checo Pérez no podrá terminar con su racha de 14 carreras seguidas sin podo en la campaña 2024 de la F1 y que tras el GP de México serán 15 las citas en donde el volante tapatío no consigue terminar como uno de los mejores tres tiempos.

En el Autódromo Hermanos Rodríguez es complicado que los pilotos consigan rebases por la baja adherencia, de la cual los volantes se han quejado todo el fin de semana, lo que vuelve una misión casi imposible que Sergio Pérez pueda remontar del lugar 18 al podio.

La última vez que Checo Pérez subió entre los tres mejores de una carrera fue el 21 de abril en el Circuito Internacional de Shanghái, en donde terminó tercero en el Gran Premio de China. Desde entonces van ya seis meses y contando sin podio del piloto mexicano.

