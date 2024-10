Gran Premio de México 2024: Miguel Layún sale en defensa de Checo Pérez y pide su salida de Red Bull

El exjugador Miguel Layún se dio cita en el Autódromo Hermanos Rodríguez y habló previo al Gran Premio de México 2024 sobre el futuro de Checo Pérez en la Fórmula 1 (F1) y sorprendió al pedir su salida de la escudería Red Bull.

Layún realizó un reflexión sobre lo que vive Checo Pérez en Red Bull, equipo en donde corre desde 2021, pero del que se rumora podría salir en los próximos meses, por lo que el exfutbolista del América de la Liga MX dijo que a título personal buscaría irse a un equipo de renombre en la F1 o hasta pensar en dejar las carreras.

"Yo creo que es una decisión muy personal, a mí me parece que Checo está en uno de los puntos más altos de su carrera y no sé, dependiendo de qué escudería pudiera venir, si no es una escudería importante a título personal, no sé, hasta me plantearía probablemente ya dejar las carreras, pero insisto, son opiniones muy personales, sin lugar a dudas ver a Checo en la Fórmula 1 para todos los mexicanos es un motivo de orgullo", dijo.

Esto ya está fuera de cualquier realidad!



Gracias @MercedesAMGF1 por la experiencia de hoy. 🤩😍 pic.twitter.com/6MdSXFnzHG — Miguel Layun (@Miguel_layun) October 27, 2024

El ex de la Selección Mexicana agregó que desea ver a Pérez Mendoza irse por todo lo alto. "Lo que creo es que lo que nos ha dado y lo que nos ha regalado y lo que nos ha ilusionado es motivo suficiente para pensar y desear que se vaya en un punto alto de su carrera".

Sobre la situación actual y en particular lo que vive Checo Pérez con el carro RB20 de Red Bull, Miguel Layún comentó que entiende lo que vive el piloto nacido en Guadalajara y que es complicado que pueda rendir al mismo nivel que el año pasado, cuando peleó por el título de pilotos y que finalmente terminó como subcampeón.

"Cuando vienes del mundo del futbol entiendes que cada quien va a cuidar su parte y es normal, me parece que Checo desafortunadamente no ha tenido el rendimiento del carro como él quisiera tener y como lo tuvo el año pasado para competir por el segundo lugar del puesto de pilotos, entonces yo no creo que tenga que ver con eso, yo más bien creo que sí, Checo trae un tema con el coche que no han logrado acertar y corregir y que desafortunadamente terminó pasando consecuencias aquí el día de ayer", aseguró.

