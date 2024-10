Checo Pérez y Kylian Mbappé protagonizan los MEMES del fin de semana, después de una jornada desastrosa

El fin de semana fue particularmente amargo para dos figuras del deporte mundial, pues tanto el piloto mexicano Sergio Pérez y el delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, enfrentaron resultados negativos en sus respectivas competencias.

En la clasificación del Gran Premio de la Ciudad de México, Checo Pérez quedó eliminado en Q1 en la competencia de casa en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

La afición mexicana, que llenó las gradas con la esperanza de ver al piloto tapatío brillar en su país, se llevó una decepción cuando Checo sólo pudo asegurar la posición 18 para la carrera del domingo.

Las redes sociales se inundaron de memes y críticas, destacando la difícil situación que el mexicano enfrenta en una temporada llena de altibajos, aunque muchos fans aún conservan la esperanza de que haga una hazaña en casa.

Ya esta listo el RB20 de @SChecoPerez para arrancar mañana desde la posición 18. #GPMéxico #FrauleNews pic.twitter.com/q2RWqcCsPk — Lady Maria of the astral clocktower (@LadyFraule) October 26, 2024

Mientras tanto, en el balompié, Kylian Mbappé también se llevó la peor parte en la Jornada 11 de LaLiga, donde el Real Madrid sufrió la derrota 0-2 ante el Barcelona. El jugador merengue no logró marcar en un partido crucial que pudo marcar la diferencia en la tabla.

Las críticas en redes no se hicieron esperar, y aunque no alcanzaron el nivel de ironía que sufrió Pérez Mendoza, el delantero también fue cuestionado por no cumplir con las expectativas en un momento “sagrado” para el equipo.

Los hinchas del Real Madrid en estos momentos pic.twitter.com/GNvXTNlwYr — Memes Universidad Nacional (@nacional_memes) October 26, 2024