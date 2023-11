F1: Checo Pérez recuerda la pesadillla que fue el GP de México: “me tomó uno o dos días salir de eso”

El piloto mexicano Sergio Pérez se encuentra en la recta final de la temporada de Fórmula 1, donde busca mantener su posición en el segundo lugar del Campeonato de Pilotos; sin embargo, su mente aún recuerda su accidente en el Gran Premio de México.

Checo Pérez llegó a la Ciudad de México con grandes expectativas, pues aspiraba a llevase el máximo galardón en su país. Luego de un buen arranque, parecía que las expectativas podían hacerse realidad, pero un infortunado contacto con Charles Leclerc en la primera curva lo dejó fuera de la competencia.

Antes de enfrentarse al Gran Premio de Brasil, el piloto de la escudería austriaca abrió su corazón y compartió sus emociones en una entrevista con Fórmula Latina y confesó que la noche después de esta carrera no fue fácil.

"Llegué a mi casa después de la carrera, me acosté un rato y justo soñé como que todo había sido un mal sueño. Me desperté emocionado, pero luego recordé que había sido real, que pasó el mal momento, y me tomó uno o dos días superar esa sensación", reveló el tapatío.

Checo Pérez aclara rumores sobre su salida

En una inesperada interacción en el paddock del Gran Premio de Brasil, el periodista de Sky Sports F1, Ted Kravitz, se acercó a Checo Pérez para indagar sobre el futuro del piloto mexicano en el equipo Red Bull Racing.

La pregunta se centraba en si asegurarse el segundo lugar en el Campeonato de Pilotos garantizaría su permanencia en la escudería austriaca para la temporada 2024.

La interrogante puso al oriundo de Guadalajara en una situación incómoda y originó una respuesta contundente por parte del mismo.

“Si eso es lo que ustedes, los periodistas, quieren decir y escribir...Aparentemente ese es el rumor. Para mí, tengo contrato, todo está claro, independientemente de dónde termine la temporada. Pero bueno, los rumores son rumores”, dijo Pérez Mendoza

mmt