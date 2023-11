F1: Helmut Marco explota contra Fernando Alonso y asegura que creó un chisme que afectaría a Checo Pérez

Tras los rumores que circularon acerca de la posible llegada de Fernando Alonso a Red Bull Racing, el asesor de la escudería austriaca, Helmut Marko, decidió hablar en favor a Sergio Pérez y poner fin a las especulaciones que han inundado la Fórmula 1.

"Tanto Christian Horner como yo hemos enfatizado varias veces que (Checo) Pérez también conducirá con nosotros el año que viene, independientemente de los resultados. ¡Tiene un contrato y lo cumpliremos!", afirmó el consejero austriaco.

Vuelve a sentir la emoción del #MexicoGP. Sumérgete de nuevo en la energía de la pista y la pasión incomparable de los aficionados. 🇲🇽🏎#F1ESTA #F1 pic.twitter.com/xFWIpaQlz4 — Mexico Grand Prix 🇲🇽 (@mexicogp) November 2, 2023

Los rumores sobre la incorporación del conductor español surgieron después del Gran Premio de México, sin embargo, el explotó se pronunció de manera tajante para frenar estas suposiciones, además de que acusó a Alonso de ser el responsable de crear dichos rumores.

"Me imagino que (Fernando) Alonso los ha dispersado, porque sus resultados con Aston Martin han sido muy decepcionantes últimamente, después del brillante comienzo de temporada. No sería la primera vez que utiliza sus medios españoles para crear un ambiente así", refirió Marko

Fernando Alonso apaga los rumores sobre Red Bull

El piloto español, Fernando Alonso, dejóclaro que no tolerará la difusión de información falsa o mal intencionada en el entorno a su carrera. En una declaración realizada en el marco del Gran Premio de Brasil, el volante ibérico expresó su postura respecto a los rumores que lo vinculaban a Red Bull Racing en lugar de Checo Pérez.

"En esta habitación, todos son periodistas profesionales que llevan muchos años en Fórmula 1 y tienen un respeto, pero los rumores vienen de gente que no están en esta habitación, están aquí para divertirse y no es divertido cuando juegan con eso: Me aseguraré de que haya consecuencias", advirtió Alonso.

El conductor de Aston Martin destacó la importancia del respeto en el mundo del automovilismo y dejó claro que no está dispuesto a formar parte de juegos o rumores que carecen de fundamento.

"No tengo nada que decir, sólo son rumores, que es algo normal de la gente que trata de ser graciosa o ganar algunos seguidores, pero no estoy en ese juego", recalcó.

