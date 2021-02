NBA: ¡Hay tiro! Zlatan Ibrahimovic y LeBron James se dan con todo en dura discusión

¡Hay tiro! A través de redes sociales se hizo viral la discusión entre el basquetbolista estadounidense de la NBA LeBron James y el futbolista sueco, Zlatan Ibrahimovic.

Todo empezó cuando el sueco aseguró que aunque respeta a LeBron James como basquetbolista, no está a favor del activismo político que hace fuera de las duelas.

"Lo que hace es fenomenal, sin embargo, no me gusta cuando la gente con cualquier tipo de estatus habla de política. Haces lo que se te da bien. Juego al futbol porque soy el mejor jugando al fútbol. No hago política. Si fuera político, me dedicaría a la política. Este es el primer error que cometen los famosos cuando sienten que han llegado. Para mí, es mejor mantenerse alejado de estos temas y hacer lo que se te da bien, de lo contrario te arriesgas a no causar una buena impresión", dijo el Zlatan.

Ante esto, el actual jugador de los Lakers de Los Ángeles respondió con una dura crítica, pues dijo reconocer el poder que tiene su voz con las personas y los aficionados de la NBA.

"Tengo más de 300 niños en mi escuela que necesitan una voz y yo soy su voz… Nunca me callaré cuando algo está mal. Yo hablo por mi gente, hablo de igualdad, de injusticia social, racismo, supresión de voto sistemática. Soy el tipo equivocado al que acudir: siempre hago mis deberes", dijo James.

"No hay manera de que me limite solamente a dedicarme a los deportes porque entiendo esta plataforma y lo poderosa que es mi voz", agregó.

LeBron James, viejo conocido de la igualdad racial

LeBron James es uno de los atletas que en la actualidad más luchan por la igualdad racial y por terminar con la discriminación en Estados Unidos y en el mundo.

Es por eso que también le recordó a Zlatan cuando él sufrió de discriminación en su propio país: "Es gracioso que él diga eso: creo que en 2018 fue él quien dijo, cuando estaba en Suecia, que sintió racismo porque su apellido no era una apellido normal en Suecia. Creo que lo dijo”.

