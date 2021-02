LIGA MX: Santiago Solari rompe el silencio tras sanción al América

Una semana después de la alineación indebida de Federico Viñas en el partido ante el Atlas, que le costó al América perder tres puntos en el Torneo Guard1anes 2021 de la Liga MX, el argentino Santiago Solari, timonel de las Águilas, rompió el silencio,

Solari, quien llegó a la Liga MX para el certamen en curso, manifestó su desacuerdo por la resolución de la Comisión de Arbitraje.

"Nosotros consideramos que los tres puntos los ganamos, porque de hecho los ganamos, y lo que cuenta para nosotros es eso, lo que haces en los entrenamientos y en el campo, pero la realidad es que los puntos no los tenemos y no los podemos recuperar", comentó en conferencia de prensa el estratega del América, que con el castigo pasó del primer lugar al tercero (tenía 16 puntos y se quedó con 13).

Solari, sin embargo, señaló que, si bien sus dirigidos no están contentos por el castigo, ya tienen la mente puesta en el partido de la Jornada 8 de la Liga MX contra el Pachuca.

"Felices no están y no estamos ninguno, eso está claro. Hicimos un gran esfuerzo el otro día y en esta competencia es muy difícil ganar, pero nosotros hemos pasado página ya", agregó el exestratega del Real Madrid.

¿Qué pasará con Federico Viñas?

Por otra parte, Santiago Solari informó que Federico Viñas, quien no fue registrado en la lista de suplentes de los de Coapa en la Fecha 7 de la Liga MX, no será titular en el choque contra los Tuzos.

"Federico Viñas tiene una sobrecarga, no es grave pero no se ha podido entrenar con normalidad, no ha tenido una semana sencilla", mencionó.

En cuanto al defensa paraguayo Bruno Valdez, inactivo desde las primeras fechas del pasado certamen de la Liga MX después de romperse el ligamento anterior cruzado de la rodilla izquierda, mencionó que evoluciona bien.

"Él está en un buen momento de su recuperación, ya tiene el alta médica y ahora le queda el último tramo, que es el llegar a la alta deportiva. Hay que tener mucho cuidado, lo ideal será que tenga minutos en competencias Sub 20", dijo.

