Henry Martín, primer mexicano que hace 14 goles en los últimos 21 años

La temporada regular del Clausura 2023 de la Liga MX está a punto de terminar y con ello se conocerá a lo mejor del certamen, entre lo que destaca lo hecho por Henry Martín, pues el delantero del América se robó el certamen de principio a fin y a una fecha para que concluya el campeonato está muy cerca de convertirse en el campeón de goleo.

Con 14 goles es actualmente el líder de goleo y es perseguido por Julián Quiñones, del Atlas, atacante que suena muy fuerte para reforzar a las Águilas el próximo año y haga una dupla letal con la Bomba Yucateca.

Un dato para destacar en este logro de Henry Martín es que de los últimos 21 años, es el único mexicano que llega a los 14 goles y si el viernes ante Juárez se hace presente en la pizarra, podría alcanzar o hasta superar una marca histórica, pues el mexicano con más dianas en un torneo corto es Jared Borgetti, quien en el Invierno del 2000 se hizo presente en 17 oportunidades y el mismo Zorro del Desierto en el Apertura 2002 marcó 16 dianas.

El último campeón de goleo mexicano fue Alan Pulido, quien actualmente milita en el Sporting Kansas City, y en el Clausura 2019 perforó las redes en 12 ocasiones y posteriormente decidió emigrar para probar suerte en la MLS, sumado que la llegada de Ricardo Peláez provocó que saliera del equipo, ya que quería refrescar la delantera con José Juan Macías, pero el canterano del Rebaño no ha lucido y se la pasa más tiempo lesionado que en la cancha.

El buen momento que vive Martín con el América provoca que equipos de todo el mundo estén al pendiente de su accionar y aunque la directiva de las Águilas comandada por Santiago Baños ha recibido ofertas de España y de Brasil, la idea es no dejar salir al yucateco, pues es el capital y una pieza fundamental del actual plantel y de Fernando Ortiz, entrenador azulcrema.

El mismo delantero ha manifestado que su deseo es quedarse en el América, pues no sabe cuánto tiempo más podrá seguir en un nivel competitivo y reconoce que en Coapa se necesita gente de alto nivel, pero su objetivo es llegar al Mundial de 2026 vestido de azulcrema, sin ocultar que sí se ha enterado de algunas propuestas para salir al extranjero.

Gráfico

“No es la idea (que salga). Henry está contento, nosotros estamos contentos con él, creo que está pasando una fase muy importante en su carrera, tiene tiempo, el torneo pasado estuvo a punto. Hoy esperemos que así sea y la idea es que continúe, es el capitán, ya nos sentaremos a hablar”, señaló Baños.

Hace algunos torneos, precisamente antes del Mundial de Qatar 2022, sonó muy fuerte que Henry Martín se fuera a las Chivas del Guadalajara, el odiado rival del América, pues el delantero no pasaba por un buen momento y todo pintaba para que saliera de Coapa.

En diversas declaraciones, Martín aseguró que sí estuvo muy cerca de partir a la Perla Tapatía y probar suerte en otro equipo, pues ya no estaba disfrutando el futbol, pero de repente comenzó a hacer goles, se lesionó Roger Martínez quien lucía para ser el delantero titular y ahí se abrió una oportunidad para que se quedara.

En la gira en Estados Unidos en la que enfrentaron al Manchester City, Real Madrid y Chelsea, La Bomba lució como nunca antes y se volvió a ganar el cariño de la gente y sobre todo de la directiva y del Tano Ortiz, que a partir de dicho momento le dio la confianza para que se afianzara como el 9 milloneta.

“Ellos me contactaron, ellos me ofrecieron y yo sólo escuché. Yo platiqué con la directiva y al final no se dieron las cosas. Para mí fue la mejor decisión no haber huido de lo que estaba viviendo en América, a pesar de tener en contra a la afición, a pesar de tener en contra las actuaciones dentro de la cancha, los abucheos, cómo me sentía dentro y fuera de la cancha”, comentó el goleador.