¡Héroe! Estrella de la UFC salva la vida a tres niños luego de un accidente automovilístico

En un auténtico héroe se transformó Brendan Schaub, exestrella de la UFC, al salvarle la vida a tres niños después de un accidente automovilístico.

El actual comediante narró la historia de dicha situación en su podcast "The Figther and The Kid", donde mencionó que se percató del accidente al ver dos vehículos destrozados y a un menor pidiendo ayuda y llorando en uno de ellos.

Foto: Captura de Twitter

¿Cómo ocurrió el hecho?

Los niños viajaban con sus padres. El papá de ellos era el que iba al volante y fue arrestado por provocar el accidente en el que perdió la vida su esposa.

Luego de que vio al padre de los niños descalzo cruzando la calle, el expeleador de la UFC rompió una de las ventanas del coche en el que se encontraban los tres niños.

Con el objetivo de hacer menos doloroso el momento, Schaub evitó que los niños se dieran cuenta de que su mamá estaba sin señales de vida en el asiento delantero.

Según información de TMZ, los pequeños sufrieron lesiones menores, por lo que su familia paterna comenzó una campaña para recaudar dinero para el funeral.

Brendan Schaub se retiró de la UFC el 6 de diciembre de 2014 tras ser derrotado por el también estadounidense Travis Browne. Su récord fue de 10 victorias y cinco descalabros.

