Inglaterra vs Suiza | ¿Dónde y a qué hora VER el partido de la Eurocopa 2024 EN VIVO y GRATIS?

Los cuartos de final de la Eurocopa presentan un partido entre Inglaterra y Suiza, después de que ambos equipos sumaran importantes victorias en los octavos de final. Inglaterra superó a Eslovaquia evitando la eliminación en los minutos finales.

La selección inglesa no ha sido consistente en su juego y sus jugadores aún muestran falta de cohesión en lo que va del torneo, lo que podría ser el diferenciado entre ambos equipos representativos.

Por otro lado, Suiza viene de sorprender al vencer sin contratiempos a Italia, la campeona vigente. Aunque los suizos han demostrado ser un conjunto sólido y disciplinado que no debe subestimarse.

El historial entre ambos equipos favorece al equipo británico, el cual ha ganado 18 de los 27 juegos, incluyendo los últimos cinco enfrentamientos. Los helvéticos no han vencido a Inglaterra desde 1981. El más reciente encuentro entre ambos fue en 2022, donde el conjunto de los Tres Leones se llevó el resultado 2-1 con un penal anotado por Harry Kane.

¿En qué canal y a qué hora ver Inglaterra vs Suiza?

El partido de octavos de final de la Eurocopa entre Inglaterra vs Suiza se jugará este sábado 5 de julio a las 10:00 horas (Centro de México) en el Merkur Spiel-Arena,y será transmitido por Sky Sports y las plataformas de streaming ViX+ y Blue to Go.

Posibles alineaciones

Inglaterra: Pickford, Walker, Stones, Konsa, Trippier, Rice, Arnold, Phil Foden, Bellingham y Saka.

​Suiza: Sommer, Schar, Akanji, Ricardo Rodríguez, Freuler, Xhaka, Stergiou, Shaquiri, Aebischer, Ndoye y Vargas.

