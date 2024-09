Javier Aguirre se siente arrepentido por su último gesto con André Marín; "Fui un cabr..."

La muerte de Andre Marín conmocionó al mundo del periodismo de deportes en México y Javier Aguirre, entrenador de la Selección Nacional de futbol, no fue la excepción.

El 'Vasco' reveló sentirse arrepentido por el último gesto que tuvo con el exconductor y exreportero, pues dio a conocer que no le contestó las últimas dos llamadas telefónicas que le hizo.

"La última vez que lo vi físicamente fue en diciembre y fui un cabrón, lo reconozco. Me llamó desde Monterrey, ya estaba mal, cuando yo ya sabía que él estaba internado. Y no le contesté dos veces ya estando yo otra vez en Selección Nacional porque no podía en ese momento o cualquier circunstancia", comentó Javier Aguirre en entrevista con MVS.

El timonel del Tricolor comentó que cuando le regresó las llamadas a André Marín, el periodista ya no le pudo contestar, lo que lo dejó con un sentimiento de tristeza.

"Ya cuando le hablé, ya no podía él hablar y me entró una tristeza porque tengo dos llamadas en mi teléfono de André y me hubiera gustado por lo menos oírlo por última vez", lamentó Javier Aguirre.

Aguirre vio mal a Marín la última vez que lo visitó

El nuevo estratega de la Selección Mexicana mencionó que André Marín lo buscaba seguido y que la última ocasión que lo visitó a su casa lo vio mal.

"Lo veía en la televisión y sabía que algo tenía. Me buscaba mucho, me hablaba y yo le decía ‘si es para entrevista, no te voy a contestar’. Su esposa me llamaba y ya entonces platicábamos. Fue muy hermético con su enfermedad, nunca se quejó. La última vez que lo vi, francamente lo vi mal, estaba en su casa", profundizó Aguirre Onaindía.

Javier Aguirre recalcó que André Marín sabía lo mucho que lo quería, pues fue alguien a quien conoció desde sus inicios como reportero en TV Azteca.

¿De qué murió André Marín?

André Marín falleció la madrugada del 16 de septiembre del 2024 después de algunas complicaciones de salud que venía arrastrando desde el 2019.

Desde antes de la pandemia de COVID-19, Marín Puig comenzó a atravesar problemas de salud a causa de que contrajo una infección por la bacteria Clostridiodes difficile, que afecta principalmente el sistema digestivo.

Después, en 2022, Marín sufrió una neumonía, la cual le impidió asistir a la Copa del Mundo en Qatar. Aun cuando se recuperó, Marín recayó en la infección por la citada bacteria en este 2024, por lo cual, de acuerdo con reportes que habría confirmado David Faitelson, Marín habría requerido un trasplante de pulmón.

