Jennifer Hermoso denuncia a Rubiales por agresión sexual

La fiscalía nacional española dio a conocer que la delantera del Pachuca Jennifer Hermoso acusó al presidente de la Real Federación Española de Futbol (RFEF), Luis Rubiales, de agresión sexual por besarla en los labios sin su consentimiento tras la final del Mundial Femenil entre La Roja e Inglaterra el pasado 20 de agosto.

Rubiales, quien por esta situación está separado de su cargo, le plantó un beso en la boca a Hermoso en la ceremonia de premiación realizada en Sídney, Australia. El dirigente insiste que el ósculo fue consentido, lo que la deportista niega, además de que señaló que tanto ella como su familia fueron presionadas por la RFEF para mostrar su apoyo a Rubiales inmediatamente después del escándalo que opacó la coronación de las ibéricas en el magno evento.

“Me sentí vulnerable y víctima de una agresión, un acto impulsivo, machista y sin ningún tipo de consentimiento de mi parte”, aseveró Hermoso en un comunicado en su cuenta de X, la anteriormente conocida como Twitter, mismo en el que remarcó en negritas: “Sencillamente no fui respetada”.

La Fiscalía informó que Hermoso realizó la denuncia el martes. Los fiscales habían dicho la semana pasada que iban a tener un encuentro con Hermoso para brindarle la oportunidad de presentar una acusación contra Rubiales. Esta demanda constituye el mayor desafío para el directivo, dado que podría derivar en un proceso penal.

El Gobierno de España, los sindicatos de futbolistas, jugadores y muchos ciudadanos se han manifestado en respaldo de Hermoso. Uno de ellos es el veterano defensa Sergio Ramos, quien durante su presentación como nuevo jugador del Sevilla aprovechó para manifestarle su apoyo a la atacante de las Tuzas al condenar el acto de Rubiales Béjar.

“Es un tema delicado, ha tenido un comportamiento inaceptable, se ha equivocado. En vez de hablar del tema de Rubiales deberías aprovechar para felicitar al equipo femenino, campeonas del mundo. De eso deberíamos hablar. Espero que el futbol tenga los representantes que realmente merece”, aseveró el experimentado futbolista de 37 años de edad.

La reacción de Sergio Ramos contrasta con la de Dani Carvajal, zaguero del Real Madrid, quien defendió la presunción de inocencia del mandamás de la RFEF.

“La presunción de inocencia es un derecho constitucional de todas las personas. No se puede victimizar ni culpabilizar a nadie hasta que no haya una sentencia firme”, dijo Carvajal al ser cuestionado al respecto.

Sin embargo, ayer el integrante de la entidad merengue negó que haya dicho que Jennifer Hermoso no fuera la víctima ante Luis Rubiales.

“En ningún momento he dicho que Jenni Hermoso no sea la víctima. He dicho que hay que preservar la presunción de inocencia”, enfatizó el futbolista del Real Madrid ante los medios de comunicación.