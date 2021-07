Juegos Olímpicos 2021: A tres días de Tokio, México pierde dos plazas en ciclismo

Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 no inician oficialmente y México ya perdió dos plazas en ciclismo olímpico, pues Jessica Salazar no fue registrada como titular en el equipo de velocidad, había sido inscrita como suplente, pero la tomaron en cuenta para la prueba ómnium; en la que Jessica no es especialista, y la que logró la clasificación es Yareli Salazar, pero tampoco fue considerada por la Federación Mexicana de Ciclismo (Femeci) para competir en Tokio.

La Femeci realizó un evento a finales de mayo en donde determinó que ni Yareli, en ómnium, ni Jessica, en velocidad por equipo, competirán en los Juegos Olímpicos y la Federación registró ante la Jefatura de Misión de la Delegación Mexicana a Yuli Verdugo, para competir en la prueba de velocidad y a Victoria Velasco en la prueba combinada, pero la Unión Ciclista Internacional (UCI) no aprobó el registro de Velasco.

Solicito a la Federación Mexicana de Ciclismo y la Jefatura de Misión se respeten mis dos plazas olímpicas en ciclismo, en pista y ruta, a #Tokyo2020. No aplasten mis sueños. pic.twitter.com/eSaEd6dxyA — Yarely Salazar (@yareliisalazar) June 18, 2021

La Femeci no permitió que Yareli y Jessica compitieran en Tokio, aún cuando las dos trabajaron todo el ciclo olímpico para lograr sus plazas a la justa veraniega.

¿Qué causó la pérdida de la plaza?



La UCI tiene un ranking mundial en distintas disciplinas, donde los pedalistas juntan puntos de acuerdo a su posición en Campeonatos Nacionales, Campeonatos Continentales, Copas del Mundo y Campeonatos Mundiales.

El ranking de ciclismo de pista cerró en marzo de 2020, en el Campeonato Mundial de Berlín, y la UCI le informó a la Femeci que Victoria Velasco no tiene los puntos de ranking internacional suficientes, que mínimo son 10 unidades UCI, para acceder a Tokio 2020.

Jessica Salazar fue registrada por la Femeci en el ómnium, evento en el que no generó puntos de ranking UCI en todo el ciclo olímpico.

¿Cuál es la segunda plaza que se perdió?

Además de la prueba de pista, México se perderá la participación en la prueba contrarreloj de ruta, ya que la Femeci registró a Yareli Acevedo (quien no cuenta con los puntos UCI para ser elegible), en lugar de Andrea Ramírez, quien era la ciclista elegible para los Juegos Olímpicos de Tokio.

La UCI informó que el lugar de la atleta mexicana será ocupado por una de las ciclistas ya clasificada a la justa.

Así, México pierde dos plazas; la de ómnium en ciclismo de pista, porque registraron a Victoria Velasco, quien no contaba con puntos de ranking, y la suplieron por Jessica Salazar, quien no tenía un proceso para representar al país en Tokio.

Y se pierde la plaza en contrarreloj de ciclismo de ruta, al registrar a una ciclista sin putos suficientes del UCI para competir en Juegos Olímpicos, en lugar de registrar a Andrea, quien tenía la plaza para Tokio 2020.

aar