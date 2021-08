Juegos Paralímpicos: Lenia Ruvalcaba conquista presea de bronce en judo

Lenia Ruvalcaba le dio a México su sexta medalla en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 al cosechar el bronce en la final de 70 kg de judo.

Ruvalcaba Álvarez superó a la turca Raziye Ulucam para subirse al podio por tercera vez en la justa paralímpica, luego de que en Beijing 2008 conquistó la plata y en Río 2016 se llevó el oro.

Foto: Captura de Twitter

"Me voy con un bronce, desafortunadamente no fue el oro que yo quería, pero con todo mi corazón está aquí este resultado y estoy contenta porque no me voy con las manos vacías", comentó la judoca tapatía a la Conade.

te puede interesar TOKIO 2020: Eduardo Ávila gana el bronce en los Juegos Paralímpicos

Leonardo Pérez cierra quinto en 1,500 m

Leonardo Pérez se quedó fuera del podio en Tokio 2020 al culminar en el quinto puesto en los 1,500 metros, clasificación T52, con tiempo de 3:54.82.

Pérez Juárez fue superado por el japonés Tomoki Sato (oro), el estadounidense Martin Raymond (plata), el nipón Hirokazu Ueyonabaru (bronce) y el austriaco Thomas Geierspichler.

EVG