Julián Quiñones rompe el silencio y acepta jugar por la Selección

En días pasados se reveló que la Selección de Colombia convocaría al delantero del Club América, Julián Quiñones, sin embargo, este miércoles salió a luz que el ariete sí quiere ser llamado, pero no por su país natal, sino por la Selección Mexicana que comanda Jaime Lozano.

En últimas horas se dio a conocer que Quiñones le habría dicho que no a Colombia, pues quiere jugar para México, según información del periodista Rubén Rodríguez, que dio a conocer en Fox Sports Radio.

El comunicador informó que hay un documento por parte de la Selección Colombiana en donde estaban requiriendo a Julián Quiñones para los juegos amistosos de la Fecha FIFA ante Irak y Alemania.

Julián Quiñones celebra su gol 2-1 de América ante Nashville, en los octavos de final de la Leagues Cup 2023 Foto: Mexsport

No obstante, Rubén Rodríguez reveló que el goleador ex del Atlas y actual estrella de las Águilas rechazó la posibilidad de ser seleccionado cafetero, pero no es reciente, pues desde mayo el cuadro sudamericano lo quiere en su campamento.

"La Federación Mexicana de Futbol ya sabía que Colombia lo está buscando desde mayo, en teoría la FMF está enterada de que Quiñones no ha querido jugar con Colombia y que quiere jugar con México", aseguró Rodríguez, periodista de Fox Sports.

Por el momento, Julián Quiñones se encuentra esperando el llamado de la Selección Mexicana o el acercamiento de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) para poder cumplir su sueño de defender la playera del Tricolor.

El mensaje de Jaime Lozano como entrenador de México

Un día después de que Jaime Lozano fue ratificado como el director técnico de la Selección Mexicana en el proceso rumbo al Mundial del 2026, el Jimmy resaltó en su primer mensaje a la afición que se considera una persona ganadora en todos los ámbitos de la vida, y busca contagiar de ese positivismo a los jugadores.

Lozano Espín dejó en claro que el título de la Copa Oro obtenido en julio pasado y el bronce olímpico en Tokio 2021 no son logros que lo inviten a conformarse.

"Me siento realizado pero siempre he sido alguien con mucha ambición, no me voy a quedar con una Copa Oro como me quedé con una medalla de bronce, como no me quedé con un Preolímpico, quiero más y trato de contagiarlo a mi gente, jugadores y staff, me considero ganador, alguien ganador en la vida", comentó el nuevo estratega de la Selección Mexicana en un mensaje dirigido hacia los aficionados, el cual fue compartido en las redes sociales del Tricolor.

Jaime Lozano fue ratificado como director técnico de la Selección Mexicana. Foto: Mexsport

Emocionado por el reto de guiar el timón de México en el ciclo que culminará en la próxima Copa del Mundo, Lozano Espín recordó una anécdota con Luis Romo, a quien ya había dirigido en el Querétaro, pues el actual jugador del Monterrey le recordó al Jimmy el día que había dicho que llegaría al banquillo del Tricolor.

"Nos fue a visitar Luis Romo que lo tuve en Querétaro en la Sub-20, se me acercó, yo lo dirigía y me decía 'yo recuerdo que el primer día que llegaste y nos dijiste: yo voy a dirigir a la Sub-20, voy a ser campeón, voy a dirigir a la Selección Nacional y mira dónde estás'. Para eso me preparo todos los días, la preparación no termina pero estoy en un gran momento, quiero ser un ejemplo para mi familia, hijos y todo el país", resaltó.

aar