Julio Furch fue el héroe del Atlas en la Final del Apertura 2021 al anotar el penalti que rompió una sequía de más de 70 años sin título, y en la Final del Clausura 2022 la historia se repitió, pero el delantero argentino se sinceró tras el partido ante Pachuca.

El ariete marcó el penalti que ayudó a los Rojinegros a mantener la ventaja en el marcador global y al finalizar el partido comentó: "Rocha (Aldo) me dijo que si quería patearlo, le dije que sí, que me tenía confianza. Dudé un poco, pero sirvió para poder campeonar".

JULIO FURCH VUELVE A MARCAR EN UNA GRAN FINAL!!! ❤️🖤 pic.twitter.com/ZRaSup4ceC — ⭑ Atlas FC ⭑ (@AtlasFC) May 30, 2022

Furch aseguró que sintió duda al momento del penalti, sin embargo, su anotación le dio al Atlas el bicampeonato de la Liga MX y fue muy claro respecto a la diferencia que hubo en la final ante Pachuca.

"La diferencia fue que en la cancha nuestra hicimos un gran partido, allá (en el Jalisco) como acá (Hidalgo) el gol fue para dar tranquilidad, pero la diferencia fue allá con nuestra gente y acá también vinieron a apoyarnos", aseveró el goleador ex de Santos y Veracruz.

Liga MX | Julio Furch describe el campeonato de Atlas

Julio Furch indicó que es algo que no se puede describir (el título del Clausura 2022) todavía: "No creemos todavía, mañana nos vamos a dar cuenta lo que hemos conseguido, es un gran trabajo de todo el equipo. Me encantaría que todos se sientan orgullos por su gran trabajo".

Para finalizar, el delantero albiceleste mandó salidos a su familia, al mismo tiempo que agradeció el apoyo de los aficionados rojinegros que se dieron cita en el Estadio Hidalgo para apoyar al equipo.

"Viene otro torneo. Nos jugamos muchísimo hoy y quiero mandarle un saludo a mi familia y a la gente que vino hoy", concluyó Julio Furch.

aar