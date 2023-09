Kansas City Chiefs vs Chicago Bears: Horario y canal dónde ver EN VIVO el juego de Semana 3 NFL GRATIS

El Arrowhead Stadium abrirá sus puertas este domingo para el juego de la Semana 3 de la NFL entre los locales Kansas City Chiefs y los Chicago Bears, que buscarán su primera victoria de la campaña frente a los actuales campeones.

Los Chiefs han tenido un comienzo irregular, pues en sus primeros dos juegos tienen marca de 1-1, por lo que ante su gente tratarán de tener mejores actuaciones que las entregadas.

Todos los ojos estarán en Patrick Mahomes, pues el mariscal de campo y Kansas City acordaron reestructurar el acuerdo de 10 años y 450 millones de dólares para incrementar su salario en las próximas cuatro temporadas.

Pos su parte, los Chicago Bears son uno de los peores equipos en la NFL, pues la franquicia de Illinois empezó con sendas derrotas ante los Green Bay Packers y los Tampa Bay Buccaneers.

¿Dónde ver el Kansas City Chiefs vs Chicago Bears?

El partido Kansas City Chiefs vs Chicago Bears de la Semana 3 de la NFL lo podrás ver por la señal de ESPN, Fox Sports y el streaming de NFL. El juego es este domingo 24 de septiembre a las 14:25 horas, tiempo del centro de México.

El Arrowhead Stadium albergó el partido inaugural de la Temporada 2023 de la NFL entre Kansas City Chiefs y Detroit Lions. Foto: AP

Chicago Bears sufre un duro golpe a días del duelo

Podadoras de césped y demás máquinas con un valor cercano a los 100.000 dólares fueron robadas de un aparcamiento en el Soldier Field, la casa de los Bears de Chicago, dijo un portavoz.

El equipo, perteneciente a un subcontratista, fue sustraído en algún momento de la noche del miércoles, comentó Luca Serra, vocero del estadio. Serra explicó que el equipo estaba acomodado entre un camión de remolque y una cerca.

“Arrancaron la cerca durante la noche y se llevaron el equipamiento por 100.000 dólares”, dijo el portavoz al diario Chicago Tribune. “Esto no tenía nada que ver con los Bears”.

El quarterback Justin Fields (1) de los Chicago Bears supera al linebacker de los New England Patriots Matthew Judon (9) Foto: AP

La maquinaria no estaba asegurada. El estadio y el subcontratista trabajan con la policía a fin de identificar a los ladrones y determinar los pasos a seguir para proteger mejor la zona, dijo Serra.

El robo no quedó registrado por las cámaras de vigilancia. Serra comentó que no había ocurrido un robo semejante antes en el inmueble. “Desafortunadamente no es posible colocar un guardia de seguridad para todo”, indicó el vocero. “Esperemos que éste haya sido un caso único”.

El Departamento de Policía de Chicago informó que los detectives investigan el robo. No hay arrestos en relación con el caso, indicaron las autoridades.

aar