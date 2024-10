Los Kansas City Chiefs chocan en el tradicional Monday Night Football, correspondiente a la Semana 5 de la NFL, ante los New Orleans Saints, duelo en donde los campeones del Super Bowl llegan con marca invicta, aunque sin jugar a su mejor nivel.

Los Chiefs se presentan en el partido con foja de cuatro partidos ganados, pero el mariscal de campo Patrick Mahomes considera que no ha jugado a su mejor nivel en esta campaña, tal cual ha pasado en campañas pasadas.

“Eso es lo que aprendí el año pasado”, dijo Mahomes a un pequeño grupo de reporteros. “Obviamente he pasado por malos momentos en los que no jugué tan bien al final de la temporada pasada, y justamente seguí trabajando en los entrenamientos. Y en los playoffs, pienso que jugué a un alto nivel. Y es en lo que me he concentrado por ahora”.

Three days 'til gameday 😁 pic.twitter.com/1EnCqflK0R — Kansas City Chiefs (@Chiefs) October 4, 2024

¿Dónde ver el Chiefs vs Saints de la NFL?

El juego Kansas City Chiefs vs New Orleans Saints, del Monday Night Football de la Semana 5 de la NFL, inicia este lunes 7 de octubre a las 18:15 horas, tiempo del centro de México y lo podrás ver por la señal de ESPN y Disney Plus.

Patrick Mahomes espera mejor inicio con los Chiefs

Es cierto, Mahomes lanzó su menor cantidad de yardas para una temporada en seis años como titular durante la pasada campaña regular, junto con su menor cantidad de pases de anotación y sufrió una marca personal de intercepciones.

Pero en los playoffs tomó el control y completó cerca del 70% de sus pases. Lanzó seis envíos de anotación a cambio de una intercepción, y llevó a Kansas City a victorias sobre Miami, Buffalo y Baltimore.

En el Super Bowl en contra de San Francisco, lanzó para 333 yardas con dos anotaciones y fue el Jugador Más Valioso de los Chiefs, quienes ganaron en tiempo extra. Todo ello los hace ser optimistas por lo que resta de la temporada.

Mahomes hasta el momento ha jugado su peor seguidilla de cuatro partidos como titular en la NFL, lanzando para 909 yardas con seis pases de anotación y cinco intercepciones. Y él lo sabe. Insiste después de cada victoria en que necesita jugar en un mejor nivel.

Patrick Mahomes, izquierda, quarterback de los Chiefs de Kansas City, platica con el head coach Andy Reid en la NFL Foto: AP

Por un lado, las defensivas rivales han desarrollado coberturas que han eliminado los pases profundos que Mahomes hizo tan famosos cuando Tyreek Hill corría rutas para él. Básicamente están desafiando a Kansas City a vencerlos con el juego terrestre, o en el peor de los casos, obligando a Mahomes a lanzar pases cortos, conseguir primeros intentos y avanzar con el balón por el campo.

“No es tan divertido”, admitió con una sonrisa. “No vas a ver muchos touchdowns de una jugada a menos que anotes, por ejemplo, con un pase loco. Así que tenemos que seguir trabajando para poder ejecutar a un alto nivel. Y creo que eso es algo en lo que he trabajado con la forma en que los equipos nos están jugando. Tengo que seguir haciéndolo y demostrar que podemos conducir el balón durante todo el juego”.

aar