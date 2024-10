Karime Pindter, finalista de La Casa de los Famosos, lanza atrevida propuesta a jugador de Pumas: "Al cinco letras"

Tras su éxito como finalista en La Casa de los Famosos, Karime Pindter sigue en su gira con los medios de comunicación. Esta vez fue parte de una divertida dinámica en la que reveló sus opiniones sobre los futbolistas más atractivos de la Liga MX.

Durante la mini entrevista, la influencer tenía que imaginar con quién saldría y qué planes tendría con los jugadores que le fueran presentando, lo que dio lugar a comentarios llenos de humor y espontaneidad, muy al estilo de ex Acapulco Shore.

La dinámica empezó de forma directa con la primera imagen, que presentaba al zaguero de los Bravos de Juárez, Carlos Salcedo. Karime no pudo evitar hablar de su estilo: "Wow, tiene todo el flow del mundo. ¿A dónde me lo llevaré? Caguamas en la banqueta, para que digan 'ay, esta con quién viene'", comentó entre risas, eligiendo un plan más informal.

Jonathan dos Santos también llamó su atención por su forma de vestir, especialmente por su elegancia. "Qué estilazo", exclamó Karime, antes de añadir: "Una ida de copas por Barcelona sería perfecto", refiriéndose a la ciudad significativa en la carrera del mediocampista americanista.

La celeridad no se quedó corta al ver a Brian Rodríguez, quien es uno de los favoritos de la afición azulcrema. "Me encantan los outfits de los futbolistas. Me lo llevo a los tacos para que digan qué bárbara", añadió, imaginando una salida más relajada pero con mucho estilo.

Otro jugador que recibió elogios fue Cristian 'Chicote' Calderón, también de América, a quien Karime decidió que al igual que algunas de las otras opciones, lo llevaría a compartir caguamas.

Su comentario más atrevido llegó al hablar de Licha Magallán, defensa de los Pumas. Al enterarse de que el argentino está soltero, Pindter no dudó en realizarle una propuesta indecorosa: "A él sí me lo llevo a un lugar más especial... al cinco letras", comentario que terminó entre risas.

Igor Lichnovsky mostró su apoyo a Karime Pindter

Igor Lichnovsky, defensa del Club América, apoyó a Karime Pindter en la recta final de La Casa de los Famosos, como parte de su cercana amistad. El jugador subió una historia en sus redes sociales donde mencionó que votaría por la influencer para que se consagrara como ganadora del reality show.

La integrante del Team Mar, se ganó el cariño de miles de seguidores a lo largo de su participación en el programa. A pesar de que terminó en el segundo lugar, Lichnovsky se unió a los muchos que la respaldaron en su camino hacia la final.

En la final, Karime Pindter se enfrentó a Mario Bezares, también del Team Mar, pero fue este último quien se alzó como el ganador de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México.

Karime Pindter, Igor Lichnovsky e Israel Reyes en un avión privado Foto: Instagram / Karime Pindter

mmt