¿No que lo odiaba? Critican a Shanik Berman por celebrar el triunfo de Mario Bezares

Shanik Berman tuvo una breve participación en La Casa de los Famosos México 2, la cual sin embargo dio mucho de qué hablar, pues antes de su salido decidió aliarse con el equipo Tierra e incluso al ser eliminada, no se despidió sin antes decirle a Mario Bezares que lo odiaba.

Sin embargo, en la gran final de La Casa de los Famosos México 2, Shanik Berman sorprendió al celebrar el triunfo de Mario Bezares e incluso buscar sentarse junto al cuarto Mar, argumentando que aquel era el cuarto en el que dormía a pesar de haber elegido por encima al cuarto Tierra.

Shanik Berman celebra el triunfo del cuarto Mar

Durante la postgala, la misma Wendy Guevara, ganadora de la primera temporada, le pidió a Shanik que no se sentara en el sillón del team Mar, puesto que señala que ella nunca se consideró parte de aquel cuarto, por lo que tenía que estar en el lado de Tierra.

Esto a pesar de que la mujer quiso celebrar el triunfo de Mayito como si fuera parte de su equipo. Shanik mencionó que ella había sido parte importante de la unificación, al destacar que el equipo se conformó de manera definitivita con su salida.

"Shanik siempre fue tierra, no le compren su arrepentimiento falso", "siempre colgada y convenenciera", "nunca serás mar", "esa anciana fuera de lugar, tenía que estar con los tierrosos, ¿no que los amaba?" y "se ve desesperada, sobrada y hambreada", son algunos de los mensajes en redes sociales.

A pesar de todo, la mujer incluso se atrevió a publicar una foto de joven con Mario donde ambos están abrazados y sonríen, con el texto "te amo Mario", lo cual encendió aún más al público del reality show contra la reportera.

¿Qué dijo Shanik de Mario Bezares?

Si bien en un reciente reencuentro hace un par de días en la casa, Shanik aseguró que ya no odia a Mayito, el público no olvida que la reconocida periodista de espectáculos una vez fue dura con él y demostró su amor por Adrián Marcelo mientras mencionaba que no toleraba a los habitantes del cuarto Mar.

Recordemos que al salir de la casa, Shanik no solo dijo que odiaba a Mayito, sino que el ahora ganador 'era una porquería' y aseguró que 'puso a Paco Stanley', haciendo referencia al caso en el que se inculpaba al comediante por planear en parte la muerte de su amigo.

Además, en su tour de medios, Shanik Berman no dejó de criticar a sus compañeros de La Casa de los Famosos México 2, principalmente a aquellos de Team Mar, pues consideraba que el cuarto Tierra sí eran sus amigos.