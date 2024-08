Shanik Berman confiesa que le prohibió ver la televisión a su esposo Jorge por sus celos | VIDEO

Shanik Berman habló en entrevista con Yordi Rosado sobre su esposo, Jorge Berman, quien parece ser el hombre ideal. Además de llenarla de lujos y mucho amor, el tenista no es nada celoso, aunque su esposa no puede decir lo mismo, pues sus celos son intensos.

De acuerdo con lo que contó Shanik Berman recientemente, Jorge la quiso desde tiempo atrás, cuando ella andaba hasta con tres chicos a la vez y tenía citas constantemente, pues era una mujer muy coqueta y tenía a los hombres a sus pies.

Al final, fue él quien le robó el corazón a la periodista, quien comenzó a dedicarse a la comunicación cuando se dio cuenta de que necesitaba una actividad para no estar en constante espera de salir con su esposo en las noches, quien llegaba muy cansado de su trabajo.

Los arranques de celos de Shanik Berman

Si bien el esposo de Shanik Berman es un sujeto sumamente amoroso, quien no ha dudado en mostrar a su esposa cuanto la ama con sus acciones, pues ella misma ha asegurado que su pareja no la ha hecho llorar ni una sola vez, al parecer la periodista jamás está conforme del todo.

Esto porque en el pasado ya ha revelado que es una mujer bastante celosa, quien no ha dudado en 'marcar su territorio' en más de una ocasión, como cuando le prohibió al hombre volver a jugar un partido de tenis mixto, después de que descubriera que lo había hecho, pues asegura que al no contarle, pensó que algo planeaba hacer.

"Yo lo agarro a golpes", sentenció la mujer, quien recordó que en alguna ocasión, al convencerse de una amiga que le dijo que su marido debía engañarla en su trabajo, la famosa llegó en su Corvette a la fábrica, con un gran atuendo, pidiendo "enséñenme a las viejas".

Así, se metió al trabajo del hombre en búsqueda de la amante, aunque al final no encontró a nadie. La famosa ha asegurado que incluso ha llegado a prohibirle la televisión a su pareja para que no vea a otras mujeres a través de la pantalla.

"No lo dejaba ver la tele, cuando salía una guapa y decía 'está linda', (ella decía) '¿por qué estás viéndola wey? ¿por qué la ves a ella?' (él respondía) 'no, no la estoy viendo'" contó.

Incluso, Shanik Berman asegura que ella no dejaba de pedirle el divorcio a Jorge, aunque no dejaba claro los motivos, puesto que la famosa aseguró que su esposo siempre ha sido muy bueno con ella y jamás le ha hecho alguna maldad. Sin embargo, no piensa dejar a un lado sus celos, ni piensa tratarlos.