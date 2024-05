Kim Kardashian y su irreal rutina de entrenamiento para tener un cuerpo envidiable (FOTOS)

Kim Kardashian sorprendió a sus seguidores en redes sociales con un video en donde demuestra un poco de sus ejercicios y su rutina para tener un físico envidiable, pues la modelo, empresaria y celebridad de televisión siempre cuida su cuerpo con grandes cantidades de actividad física.

La modelo subió parte de su rutina de ejercicio a sus historias en su cuenta de Instagram, en donde la estrella de redes sociales se encuentra haciendo diversos ejercicios con pesas. La publicación llega tan solo unos días después de de la MET Gala 2024.

En el evento realizado en el MET de Nueva York la más famosa de las Kardashian utilizó un vestido largo, transparente, y que cautivó a propios y extraños. Un vestido que realzó su figura, la cual quedó claro que es gracias a sus rutinas de ejercicio.

En uno de los primeros videos de Kim Kardashian haciendo ejercicio se ve levantando pesas de cinco libras, haciendo flexiones con las rodillas para trabajar brazos y piernas. Pero no fue lo único, ya que en otro video se leve acostada haciendo pesas.

Kim Kardashian comparte su rutina de entrenamiento Foto: Captura de pantalla

¿Cómo se hizo famosa Kim Kardashian?

Kim Kardashian se hizo famosa principalmente por su participación en el reality show "Keeping Up with the Kardashians", que sigue la vida cotidiana de sus hermanas, padres y otras personas cercanas a la familia. El programa que se estrenó en 2007 sigue siendo un gran éxito, catapultando a Kim y al resto de su familia a la fama.

Además del reality show, Kim también ha sido conocida por su presencia en las redes sociales, especialmente en Instagram y Twitter, donde comparte detalles de su vida personal, moda, belleza y negocios. Su capacidad para generar atención en las redes sociales ha contribuido significativamente a su fama y a su éxito como empresaria.

Otro factor que ha contribuido a la fama de Kim Kardashian es su participación en eventos de alto perfil, su relación con otras celebridades, como su unión con Kanye West, Pete Davidson, etc, y su aparición en revistas y programas de entrevistas.

En Instagram la modelo y empresaria cuenta con más de 363 millones de seguidores. En su perfil sube todo tipo de eventos y situaciones relacionadas con su negocia, su día a día, cosas familiares y más.

