Kiril 'T', expresidente de Federación Mexicana de Natación, vinculado a proceso por el delito de peculado

Kiril 'T', expresidente de la Federación Mexicana de Natación, fue vinculado a proceso por el delito de peculado por 150 millones de pesos, fue encontrado culpable luego de una audiencia que duró 20 horas y en donde su defensa no fue exitosa.

La defensa del exmandatario de la Federación Mexicana de Natación no pudo evitar que la Fiscalía General de la República vinculara a proceso a Kiril, aunque habrá un plazo de seis meses para realizar una investigación complementaria.

“Esta situación pudo haberse evitado de manera muy distinta, toda esta situación de desgaste ha sido una afectación mayúscula que tiene desarticulados a los deportes acuáticos en México”, dijo Kiril 'T' en la audiencia.

El expresidente de la @FemexNatacion, Kiril Todorov, acaba de ser vinculado otra vez a proceso por el probable delito de peculado por 155 mdp. Un nuevo juez resolvió así tras 20 horas de audiencia. — Beatriz Pereyra (@beatrizapereyra) May 5, 2023

El expresidente de la Federación Mexicana de Natación llegó a los juzgados del Reclusorio Norte asegurando que tenía pruebas suficientes para demostrar que no había desviado o malversado dinero del organismo que encabezaba.

Sin embargo, en la audiencia se reveló que Kiril 'T' desvío 155 millones 770 mil 327 pesos con 61 centavos de la Federación Mexicana de Natación.

“Ha sido algo muy triste. No hubo ese deseo de la fiscalía a una colaboración. Esta investigación se ha hecho en una auditoría forense de niveles titánicos. Las afectaciones a nivel de salud que tengo documentadas han sido lamentables. Todo esto ha sido una afectación histórica para los deportes acuáticos en México. Pido que no me vincule a proceso”, dijo.

Representantes de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), así como de la Auditoría Superior de la Federación, de parte del ente que regula el deporte en México, estuvieron presentes en la audiencia.

