Kylian Mbappé responde a burlas de 'Dibu' Martínez: "No hay que perder energía en cosas tan inútiles"

La Razón Online /Associated Press

Kylian Mbappé lamentará quizá por siempre la derrota de Francia en la final del Mundial de Qatar 2022, pero niega tener resentimientos por la forma en que Argentina celebró, concretamente el portero Emiliano "Dibu" Martínez.

El guardameta de a Albiceleste ha recibido una oleada de críticas por parte de quienes consideran desmedidas sus celebraciones. Cargó una muñeca con el rostro de Mbappé al desfilar junto a Lionel Messi y el resto de la selección argentina en el regreso triunfal a su país.

“Dibu” Martínez, quien hizo también una alusión fálica con el trofeo que se le entregó como el mejor arquero tras la final, fue grabado además haciendo una burla a Mbappé en el vestuario, después del partido.

💬 Kylian Mbappé : « J’ai félicité Léo après le match. C’était la quête d’une vie pour lui (…) les célébrations c’est pas mon problème. » pic.twitter.com/7mlSI0grPt — Baptiste Durieux (@BaptisteDurieux) December 28, 2022

“Esas celebraciones no son mi problema. No hay que perder energía en cosas tan inútiles”, aseguró Donatello después de la victoria del PSG ante el Estrasburgo en la Ligue 1. “Lo más importante es dar lo mejor que yo pueda por el club”, agregó.

Mbappé se convirtió apenas en el segundo jugador de la historia en marcar un triplete en una final mundialista. Sin embargo, salió derrotado el pasado 18 de diciembre, cuando la Argentina de Messi se impuso 4-2 en serie de penaltis luego de un vibrante empate a tres anotaciones.

Mbappé quiere darle vuelta a la página con el PSG

El astro francés convirtió desde los 11 pasos, pero su pesadumbre fue evidente tras la derrota en el desenlace de Qatar 2022. Se hundió en el banquillo y luego caminó como un sonámbulo por la cancha.

“No pienso que uno digiera esto nunca en realidad. Pero como me dijeron mi entrenador y mis compañeros (en el PSG), no hay motivo para que mi club pague el precio de un revés con la selección nacional”, comentó Mbappé. “Fue un momento complicado... Pero el PSG no es responsable por nuestra derrota. Traté de volver con la mejor energía posible, y mostrándome positivo”.

Mbappé mostró de nuevo el miércoles su serenidad en el punto penal. Convirtió en los descuentos para que el líder de la liga francesa se impusiera en casa por 2-1 al Estrasburgo.

“No tuve un partido fantástico, pero seguí creyendo e intentando”, dijo Mbappé.

EVG