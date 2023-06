Golf: Larissa Carrillo joven promesa del deporte mexicano

Larissa Carrillo es una deportista nacida en Saltillo, Coahuila, que desde muy chica ha tenido contacto con los campos de golf; como parte de sus inicios, la atleta dijo en entrevista con La Razón que el golf no era su actividad predilecta.

“Yo tengo un gemelo que a él sí le gustaba el golf, a mí me gustaba mucho ver la tele, entonces mi mamá me decía que si iba a entrenar, podía ver la tele”, confesó la golfista.

Larissa Carrillo Foto: SINDE

Larissa tiene dos metas fijas; que son llegar a jugar golf de manera profesional y terminar una carrera universitaria. La atleta platicó con La Razón cómo es llevar ambas cosas de manera simultánea, detallando que tiene que llevar la escuela en casa por la cantidad de veces que sale de la ciudad por sus competencias, pues en la escuela presencial no podría tener ese aprovechamiento por las faltas.

La atleta mantiene su visión académica en lo más alto, por lo que pretende recibir el galardón por sus buenas notas escolares y por su alto desempeño en el deporte; además de querer estudiar Relaciones Internacionales y desarrollarse en la política.

Desarrollo del golf en México



A pesar de que la mayoría de sus competencias se llevan a cabo en Estados Unidos, la golfista mantiene sus entrenamientos en México, y le explica a La Razón por qué en el país las golfistas no son tan conocidas.

“Tenemos un proyecto que se llama Xuntas, en el que nos preguntábamos por qué no hay tantas mexicanas profesionales y la conclusión fue que para las niñas no había tanto apoyo como ahora, pero el apoyo sólo se le da a las que están por hacerse profesionales y no desde antes, como a la rama amateur”, expuso Larissa.

Larissa Carrillo Foto: SINDE

Carrillo explica que “Xuntas” da apoyo a las niñas para darles las pautas y los conocimientos para entender el mundo profesional desde antes de entrar a este. El consejo de la campeona juvenil para que más personas se interesen en el golf es conocer a alguien que realmente le guste y te lo explique muy bien para contagiar esa pasión.

Apoyo de SINDE en la carrera de Larissa Carrillo

La golfista compartió cómo han llegado organizaciones que buscan visibilizar más a los atletas y el apoyo que les dan para su formación integral. En este caso, el presidente de Sinergia Deportiva se comunicó con Larissa para platicarle el proyecto que tienen con todos los atletas y el apoyo que se les dan hasta en la parte psicológica.

En tema de patrocinios, Larissa dijo que ha ido evolucionando en la rama femenil, pues es testigo de compañeras que les daban una cantidad mínima o no recibían nada y actualmente las marcas representan a un grupo más grande de deportistas mujeres.



Los momentos importantes de Larissa Carrillo



Para Larissa su triunfo más importante fue cuando ganó su primer torneo a los 10 años, pues menciona que ahí tuvo su primer click para obsesionarse con el golf y seguirlo como carrera deportiva.

A pesar de su corta edad, Larissa confesó haber formado una rivalidad directa, pero al mismo tiempo muy fraterna, con otra de las llamadas a ser referente en el golf mexicano, Clarisa Temelo.

“Da risa, pero esa persona es mi mejor amiga, se llama Clarisa Temelo; siento que las dos tenemos esa personalidad de que siempre queremos ganar, pero al mismo tiempo como tenemos esa amistad, siempre nos apoyamos.”, compartió la campeona.

El golf para Larissa Carrillo

La oriunda de Saltillo pasará su verano jugando torneos en Estados Unidos y un clasificatorio en Ciudad de México, y se dice emocionada por lo que viene, además de que compartió cómo describiría el golf en su vida.

“De chiquita nunca pensé que iba a ser tan difícil, pero siempre me aferré a seguir ahí porque me gusta ser la mejor. Yo creo que agradezco por cada frustración, por cada duda, por la inspiración, por la paciencia, por la impaciencia también, por todo el disfrute, por la curiosidad, y el mucho amor a este deporte y todo lo que me trajo. Nunca me imaginé que mis sueños y que esto iba a funcionar como un súper poder que me llevaría hasta donde yo quisiera.”, simpatizó la coahuilense.

Larissa Carrillo Foto: SINDE

“Yo relaciono el golf como la vida, en el golf hay que ser muy honesto, muy paciente, te tienes que mantener en el presente; es un deporte que es 90% mental 10% físico, el golf me ayudado a crecer como persona, a ser más madura, concluyó Larissa en entrevista con La Razón.

mmt