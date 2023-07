Este fin de semana, Lionel Messi tuvo una gran presentación con el Inter Miami en el DRV PNK Stadium, junto con su compañero del Barcelona, Sergio Busquets. La velada fue retrasada por la lluvia, pero el astro argentino confirmó que de ahora en adelante no habrá nada que lo frene para representar a su nuevo equipo.

El rosarino subió un carrusel de fotos a su Instagram en el que agradeció el recibimiento de parte de la afición del equipo estadounidense y confirmó que el próximo viernes 21 de julio Messi volvería al terreno de juego para hacer su debut oficial con el equipo de la MLS.

"Quiero darles las gracias a todos por lo de ayer! La lluvia hizo que fuera diferente a como estaba planeado pero así y todo fue hermoso. Gracias a todos los que vinieron, muchas gracias por todo el cariño y también a los artistas que estuvieron y, a pesar de las condiciones, cantaron espectacular. Nos vemos el viernes otra vez...", escribió "La Pulga" en sus redes.

Estas palabras llenaron de expectativa y emoción a todos los aficionados que apoyan al campeón del mundo, pues aunque el equipo pertenece a la MLS, el "10" de Miami logrará unir a estadounidenses, mexicanos y argentinos en un partido.

Tuca Ferretti expresa admiración hacia Messi

Ricardo "Tuca" Ferretti fue cuestionado nuevamente sobre el próximo partido del Cruz Azul, en el que enfrentará al Inter Miami en papel de visitante. El directivo celeste dejó ver su admiración por el astro argentino que ahora milita en el equipo de "Las Garzas".

“A lo mejor me saco una foto con mi hijo, si me da chance. Es lo que representa a nivel futbolístico. Pero no sólo es el futbolista, sino el ser humano. Un hombre ejemplar”, recalcó el timonel de La Máquina.

El "Bigotón" exaltó la historia de Messi como jugador, pero aseguró que entrando al terreno de juego se vuelve un rival más y tendrán la oportunidad de medirse uno a uno con sus jugadores.

“Hay un respeto de los jugadores, un reconocimiento. Es un súper jugador, a mí me encanta como a millones. Cuando entremos a la cancha: ‘señor, Messi, mi reconocimiento y respeto, pero a ver de qué cueros salen más correas'”, expresó el "Tuca" en conferencia de prensa.

mmt