Cruz Azul: Ricardo Ferretti le grita fuertemente a reportero por difamarlo y hasta lo amenaza con demandarlo (Video)

Ricardo "Tuca" Ferretti no soportó más los ataques en su contra por parte de algunos reporteros que cubren la fuente del Cruz Azul y plena conferencia de prensa le gritó fuertemente y aseguró que lo que estaba haciendo era una difamación.

El entrenador brasileño explotó después de que se le cuestionara si era cierto que no iba a los entrenamientos del Cruz Azul, pues en días anteriores se mencionó que el "Tuca" estaba peleado con la directiva de La Máquina y, por lo mismo, no iba a La Noria a ver a sus futbolistas.

"Por no perder tiempo me quedo callado, pero una cosa es que me critiquen por cómo dirijo, cómo mis equipos juegan y de eso no tengo duda, pero en difamarme no lo acepto y si no puedes comprobar yo me quedo con la boca callada", fue parte de lo que reclamó Ferretti.

TUCA FERRETTI EXPLOTÓ CONTRA REPORTERO EN RUEDA DE PRENSA

El DT de Cruz Azul acusó de difamación a un miembro de los medios de comunicación

El Cruz Azul no inició de la mejor manera el certamen, pues suma tres derrotas en la misma cantidad de partidos y es el último equipo de la tabla general, por lo que de inmediato han comenzado las críticas y se ha señalado que Ricardo Ferretti no sabe cómo sacar a su equipo adelante.

"Yo no soy chismoso, yo soy hombre y como hombre me tengo que hacer respetar y no te permito lo que tú andas diciendo y no lo puedes comprobar; eres un mentiroso y me estás difamando y no te lo permito. No me digas que un jugador o dos o tres o si son los 30, pero dímelo de frente y lo que me estás acusando es mentira y no lo puedes comprobar", añadió Ferretti, resaltando que hay otro reportero que también inventa noticias de él.

"En otros países lo que tú y él hacen es motivo de demanda; los puedo demandar".

Cruz Azul enfrenta a Messi e Inter Miami

Ricardo Ferretti aclaró varias dudas en conferencia de prensa en la Noria, después de que el sábado rechazó dar declaraciones al término del partido contra Atlas. Lo que más llamó la atención fue la respuesta acerca del primer partido que tendrá el Cruz Azul en la Leagues Cup contra Inter Miami.

“Tuca” Ferretti dijo estar estar más preocupado por poder entrenar con plantel completo y por salir avante de su compromiso más cercano de la jornada 2 contra Toluca que el partido contra Lionel Messi; además, negó haber puesto su renuncia sobre la mesa por la tardanza de sus refuerzos, pero que sí algo a lo que tiene que ser prioridad.

“Ahorita quiero mi grupo completo, voy a buscar lo mejor para el sábado, después para el otro viernes, y ya cuando toque allá, ahí sí pensaré en la semana qué vamos a hacer. Tampoco es un monstruo de siete cabezas, es un súper jugador y los otros también lo son, pero bueno, creo que también nosotros no cantamos mal las rancheras”, sentenció el timonel cementero

