Paco Palencia es uno de los participantes de la última edición del show MasterChef Celebrity México, programa en donde los competidores demuestran sus mejores cualidades en la cocina y el exjugador mexicano puso a prueba lo aprendido con un famoso creador de contenido.

Francisco Palencia, futbolista profesional retirado, estuvo con Roberto Morales, mejor conocido como RobeGrill, cocinero e influencer que se dedica a subir videos a sus redes sociales con deliciosos platillos de comida.

El creador de contenido y el exjugador de los Pumas de la UNAM hicieron un gran molcajete, que tenía chorizo, carne ranchera, pollo, camarones, queso panela, nopales y cebollitas, además de queso derretido, salsa casera y guacamole.

En las redes sociales del también entrenador profesional se compartió el video del encuentro. Dicha publicación tiene más de 9 mil me gusta y decenas de comentarios.

Francisco Palencia confesó extraño gusto por usar ropa de mujer

Francisco Palencia es un técnico mexicano, ex jugador de Pumas y campeón con Cruz Azul, que siempre ha causado controversia por sus peculiares estilos, tanto a la hora de jugar como en su labor como timonel de una escuadra. Actualmente participa en el reality de cocina, Master Chef, en el que resaltó su pasión por el ciclismo y su gusto por usar prendas de mujer.

El ropaje que utiliza en la versión femenina son los pantalones, pues haciéndole honor a sus estilo rebelde con toques rockeros, necesitaba que estos fueran más entallados para completar un look tipo punk. Además de que describió a este tipo de ropa como “más cómodo”.

“Me han gritado de todo (por los pantalones), me da mucha risa, porque la gente hace muchas bromas, que si torero, que si lo otro. Mis pantalones son de mujer, son estrechos, porque también me gusta el estilo del punk y como todavía entro, pues los uso. Pero yo me pongo lo que me gusta, no soy del ‘qué dirán’, así que no me importa lo que piensen…”, confesó el “Gatillero”.

El cabecilla dijo que no le importan los paradigmas, pues él los rompe siempre, por lo que las críticas no son algo que le quiten el sueño, aceptando que hay comentarios muy creativos que hasta a él le divierten. También confesó que su papá tenía un taller en el que siempre ponían rock, razón por la cual aún sigue con esa esencia.

