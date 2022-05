Lewandowski pone fin a su etapa con el Bayern; el Barcelona lo espera

El delantero polaco Robert Lewandowski reveló que su etapa como jugador del Bayern Múnich llegó a su fin después de ocho temporadas con el equipo de la Bundesliga de Alemania.

El atacante de 33 años de edad, de quien la prensa en Europa, asegura que su próximo club será el Barcelona, afirmó que su salida del conjunto bávaro sería lo mejor para él y la institución.

“Desde hoy, es seguro que mi historia con el Bayern Múnich ha terminado y no puedo imaginar una mayor cooperación con el club después de lo que sucedió en los últimos meses. Creo que el traspaso será lo mejor para ambas partes. Creo que el Bayern no me detendrá (a la fuerza) sólo porque tiene la oportunidad”, indicó Lewy, cuyo contrato con los muniqueses se extiende por una campaña más.

Previamente, el originario de Varsovia ya había declarado a la emisora polaca Eleven Sports que sería “difícil saber si seguiré jugando para el Bayern la próxima temporada”. De acuerdo con reportes, el agente de Lewandowski, Pini Zahavi, y el Barcelona acordaron verbalmente un contrato de tres años, pero el Bayern se ha mantenido firme en su postura de que el goleador no está a la venta.

Difícilmente, los comentarios de Lewy serán bien recibidos en Múnich, donde el director deportivo del Bayern, Hasan Salihamidžić, y el presidente ejecutivo, Oliver Kahn, han sostenido que el futbolista cumplirá su contrato.

Desde su llegada al Bayern en el periodo 2014-2015, el experimentado delantero ha anotado 344

tantos en 374 cotejos en todas las competencias con los alemanes, con los que hasta el momento cosecha 19 títulos, entre ellos ocho Bundesligas.

La temporada pasada, el ariete polaco marcó 35 dianas a lo largo de las 34 jornadas del campeonato de liga en el que los dirigidos por Julian Nagelsmann se adjudicaron el título al cosechar 77 unidades.

En el ciclo 2020-2021, el jugador surgido del Legia Varsovia rompió el récord de goles en una campaña al conseguir 41. Desde su debut en 2005, Lewandowski solamente ha jugado en clubes de su país y Alemania, a donde llegó en 2010 para reforzar al Borussia Dortmund, donde se convirtió en pieza fundamental para que los negriamarillos conquistaran la Bundesliga en dos ocasiones y alcanzaran la final de Champions League en el 2013, misma que perdieron precisamente a manos de los Bávaros.

Juntando todos sus partidos en el campeonato alemán con ambas escuadras, el registro del seleccionado polaco es de 312 goles en 384 partidos, cifra con la que se ubica en el segundo lugar de máximos romperredes en la historia de la Bundesliga. Solamente lo supera el alemán Gerd Müller, quien logró 362 tantos en 426 duelos entre 1964 y 1979.

El senegalés Sadio Mané, del Liverpool, y el austriaco Saša Kalajdžić, del Stuttgart, se han mencionado como posibles reemplazos del polaco en el Bayern en caso de que se sume a las filas culés.

El actual ataque del Barcelona, subcampeón de LaLiga de España, está conformado por Ansu Fati, Ferran Torres, Ousmané Dembélé, Adama Traoré, Ez Abde, Memphis Depay, Pierre-Emerick Aubameyang, Martin Braithwaite y Luuk de Jong.

Desde la llegada de Xavi Hernández a la dirección técnica de los blaugranas, el club recuperó un poco del protagonismo perdido tras la salida de Lionel Messi.