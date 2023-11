Liga MX: Aldo de Nigris revela el club al que rechazó tras burlas por la muerte de su hermano

En una reciente entrevista en un podcast junto a 'La Mole', Aldo de Nigris reveló detalles sobre su carrera futbolística, destacando que rechazó unirse a un equipo de la Liga MX debido a un incidente que tocó fibras sensibles en su vida personal en 2009.

Tras su paso por Monterrey, el jugador recibió ofertas de varios clubes, entre ellos Chivas, Pachuca, León y Cruz Azul. Este último quedó completamente vetado debido a que en la final del Apertura 2009 entre Rayados y la Máquina, los aficionados celestes se burlaron de la muerte de su hermano, Toño De Nigris, fallecido ese mismo año.

A Cruz Azul yo no voy nunca… Aldo de Nigris / Entrevista con "La Mole"

"Ya me había hablado Rayados, 'oye acabas de firmar 3 años, ¿te quedas? Tú decides, porque te quiere Chivas, te quiere Grupo Pachuca, para León o Pachuca, y te quiere Cruz Azul'. Y yo, mira, a Cruz Azul yo no voy nunca...", expresó de Nigris.

El delantero dejó en claro que los fanáticos cementeros cruzaron una línea muy delgada al lanzar cánticos hirientes, lo que le llevó a jurar que nunca jugaría para ese equipo. En respuesta a las burlas, Aldo prometió clavar un gol, y así lo hizo en esa misma final.

En cuanto a su carrera, disputó un total de 429 partidos como jugador profesional, anotando 117 goles y 41 asistencias en más de 25,000 minutos de juego. Con el equipo regio consiguió dos títulos de Liga MX y tres Liga de Campeones de la Concacaf.

Aldo de Nigris cuenta del interés de Cruz Azul por él y la razón por la que no jugó en el equipo.



Para que vean que la poca clase de la macuarrada que tienen en las barras le cierra oportunidades a su propio club. pic.twitter.com/rTQDDcUlIf — Fassismo (Calleja’s version) (@Fassismofeli) November 13, 2023

Aldo de Nigris expone indisciplinas de 'Tecatito' Corona

En una entrevista con el podcast de Mother Soccer, Aldo de Nigris, abrió su corazón para compartir experiencias, anécdotas y emociones sobre su tiempo con la Pandilla.

Uno de los puntos destacados de la conversación fue la relación de de Nigris con Jesús Manuel Corona durante sus días compartiendo vestuario.

Aldo describió con humor la época en que 'Tecatito' aún era un adolescente de 17 años, quien según sus palabras, era un tanto incontrolable, y el ahora técnico asumió un papel paternal para guiarlo en el buen camino.

"Lo del 'Tecatito' fue un tiempo en el que era un desm…, él tenía 17 años. Ya te imaginarás, yo era su papá ahí. Le decía 'no grites, no estés chin…, no te salgas del cuarto', lo despertaba, ya que estaba en la habitación, le decía 'ya es hora de apagar la tele, pásame el control…'", compartió entre risas el exauxiliar de Rayados.

“Sería un sueño volver a Rayados.”



La vuelta de Jesús “Tecatito” Corona al CF Monterrey podría darse muy pronto debido a los problemas económicos del Sevilla FC y el deseo del jugador de volver al club que lo vio nacer.



¿Es hora de volver a casa? Es hora de volver a casa. pic.twitter.com/irVKORK1OL — Mario F. Garcia Jr. (@mariofgarciajr) March 30, 2023

