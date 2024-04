Liga MX | Alexis Vega revela por qué tomó cerveza en pleno partido

El delantero del Toluca Alexis Vega tomó cerveza durante el partido de la Jornada 16 del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX ante el Atlético de San Luis y tras el compromiso comentó sus razones para darle un trago a la bebida que un aficionado había aventado al terreno de juego.

Jugador de los Diablos Rojos, Vega aseguró que todo fue show, pues estaba en la euforia de la anotación, ya que el momento se presentó luego de una anotación del club mexiquiense, que se colocó en el segundo lugar de la Liga MX.

"Uno va y festeja los goles, la gente hace su papel, es algo con lo que tengo que lidiar siempre, no me preocupa ni me molesta en lo mínimo, hago un poco de show, sí le tome un poquito y es parte del juego", dijo para TUDN.

Alexis Vega es un jugador muy señalado por su gusto por la fiesta, además que en redes sociales se han visto muchos videos de él tomando, por lo que fue una alerta que bebiera la cerveza en pleno partido, pero aseguró que ha trabajado mejor.

"Creo que he venido trabajando muchísimo, es gracias a mis compañeros que me han apoyado mucho, estoy jugando en una posición más cerca de la portería, en mis inicios fui centro delantero, no desconozco la posición y tengo el olfato que me caerán las pelotas para anotarlas", apuntó.

Mi Alexis Vega no perdona en viernes!



Un trago a la chela 🍺 para la re hidratación.



SALUD!! pic.twitter.com/Si4y1ejRFF — Juan Carlos Zúñiga (@JC_Zuniga) April 20, 2024

Toluca humilla al San Luis en el Alfonso Lastras



El Toluca aseguró su boleto directo a la Liguilla del Torneo Clausura 2024 al humillar 5-1 al Atlético de San Luis en el Estadio Alfonso Lastras; fue el mismo resultado por el que la semana pasada los Diablos Rojos cayeron en el Estadio Azteca contra el América.

Alexis Vega (13'), Jesús Angulo (30'), Jean Meneses (52' y 58') y Brian García (69') fueron los autores de las anotaciones del conjunto escarlata. Unai Bilbao descontó por los potosinos al minuto 20.

El Toluca llegó a 32 unidades a falta de una jornada para que concluya la fase regular de la Liga MX y aseguró terminar entre los seis primeros de la tabla, los que acceden directamente a la ronda de cuartos de final.

El Atlético de San Luis, que ya estaba eliminado, se estancó en el penúltimo puesto de la competencia con una cosecha de 13 puntos.

