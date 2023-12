América tiene una cómoda y holgada ventaja para el partido de vuelta de las semifinales del Torneo Apertura 2023 de la Liga MX, que es este sábado en el Estadio Azteca y en donde el Atlético de San Luis buscará una voltereta de antología.

Con cinco goles en su favor las Águilas se miden al cuadro hermano del Atlético de Madrid en su casa, el Coloso de Santa Úrsula, en donde 90 minutos los separan de estar en una nueva final para buscar su primer título desde 2018.

Diego Valdés festeja uno de sus goles en la semifinal de ida entre América y Atlético de San Luis. Foto: X del América @ClubAmerica

El tan ansiado título 14 de Liga MX se ve cada vez más cerca de Coapa y el duelo semifinal ante Atlético San Luis parece un mero trámite, ya que luce casi imposible que los potosinos remonten la amplia desventaja y más complicado es que mantengan su arco en cero frente a los azulcremas.

Otra pesada losa para la filial Colchonera es que el América llega invicto en 19 partidos, ya que desde que perdieron en la Jornada 1 del Torneo Apertura 2023 no conocen la derrota. Las Águilas no perdieron otro juego de la fase regular y en la Liguilla también se encuentran imbatibles.

¿Dónde pasan el América vs Atlético San Luis?

El partido entre América y Atlético San Luis, semifinal de vuelta del Torneo Apertura 2023 de la Liga MX, inicia este sábado a las 20:00 horas, tiempo del centro de México y lo podrás ver por la señal de TV Azteca, Canal 5 y TUDN.

André Jardine, técnico del América, habla previo al duelo

André Jardine, técnico del América, habló en conferencia de prensa antes del partido de vuelta de semifinales ante Atlético San Luis y dijo no estar tranquilo sobre el compromiso en el Estadio Azteca, aunque aseguró que dará su mejor versión posible.

"Hacer mi mejor versión posible, entregar todo lo que tengo a América, todas las experiencias, servir a los jugadores y al equipo de la mejor forma posible y el resultado es consecuencia de lo que haces todos los días", dijo.

Sin importar la gran ventaja que tienen en el marcador global, el estratega señaló que la preocupación es contante en el puesto de director técnico, ya que tienes muchas cosas en las que enfocarte y estar pensando. Pero confía en su cuerpo técnico y en el mismo para seguir avanzando.

André Jardine durante su presentación oficial como director técnico del América. Foto: Captura de pantalla

"Nunca duermo tranquilo, es parte de la profesión. La preocupación es de acuerdo con la responsabilidad que tienes y ser entrenador tiene una responsabilidad muy grande, porque tomar muchas decisiones todos los días de quien va a jugar, de las cargas, de las estrategias y es imposible ser una persona tranquila, porque estás siempre pensando en las decisiones que vas a tomar.

"Soy una persona ocupada, no preocupada, ocupada por las funciones que tengo y las decisiones que tengo que tengo que tomar, pero al mismo tiempo confiante de que tengo un cuerpo técnico muy competente que me apoya diariamente de una forma brillante, que están muy comprometidos, tengo personas estudiando a los rivales, tengo a personas estudiando nuestro equipo. La presión no me pega, porque es imposible hacer más de lo que hacemos", dijo.

aar