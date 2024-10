Liga MX: André Jardine le responde a Emilio Azcárraga tras críticas por mal momento del América (VIDEO)

Las declaraciones y críticas de Emilio Azcárraga acerca del mal momento del América en la Liga MX tuvieron eco en el director técnico André Jardine, quien dio su opinión ante las declaraciones del dueño del club en las que afirmó que el equipo ha quedado a deber en el Torneo Apertura 2024.

En la conferencia de prensa previa a su partido de la Fecha 12 contra Santos Laguna, el estratega de las Águilas aseveró que los integrantes del club están incómodos, pues dejó en claro que el cliente más importante son ellos mismos, incluso antes que la afición.

"Tal vez el cliente más importante somos nosotros mismos que nos vemos vencedores, todos los profesionales están para cosas grandes y cuando no atendemos esta expectativa trabajamos inquietos e incómodos con el escenario y nos movemos tan pronto como podemos en la situación que queremos estar", enfatizó André Jardine ante los medios de comunicación.

🚨André Jardine manda un mensaje al Patrón @eazcarraga respecto a que el equipo ha quedado a deber 🚨👀



El director técnico del actual bicampeón de la Liga MX reconoció que está consciente de las exigencias de Emilio Azcárraga con el América, que después de 11 jornadas se ubica lejos de zona directa a Liguilla al marchar en el décimo sitio de la clasificación.

"Los títulos generan un aumento de expectativas natural de todos, de la afición, de la prensa, del dueño y de nosotros mismos; las expectativas aquí son altas", remarcó Jardine.

André Jardine no pone excusas por mal paso del América

André Jardine no quiso echar culpas a las múltiples lesiones ni a las salidas de jugadores importantes para justificar el flojo paso del América en el Apertura 2024.

"Lo más importante en este momento es tener la claridad de entender los por qué de las cosas y no desesperarte, no elegir culpables, tampoco crear problemas donde no los tienen, pero al mismo tiempo ser frontal y enfrentar los problemas que tenemos", subrayó el timonel de los azulcremas.

Pese al intermitente camino de las Águilas en el semestre, André Jardine confía en que los capitalinos clasificarán a la Liguilla del Apertura 2024 para pelear por el título de la Liga MX.

"Yo trabajo mirando al próximo partido, no hago proyecciones muy largas. Claro que queremos estar, tenemos certeza de que podemos estar", remató el estratega del América.

¿Cuántos títulos ha ganado André Jardine con el América?

El brasileño André Jardine es el director técnico que ha conseguido más trofeos con el América, con el que hasta el momento acumula cinco títulos.

Bajo las órdenes del sudamericano, los de Coapa han ganado dos veces la Liga MX, un Campeón de Campeones, una Supercopa de la Liga MX y una Campeones Cup.

En el Apertura 2024, el América busca convertirse en el primer equipo tricampeón de la Liga MX en la era de los torneos cortos.

