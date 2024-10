Liga MX: Emilio Azcárraga por fin habla del mal momento del América; “Hemos quedado a deber"

Emilio Azcárraga, dueño del Club América, rompió el silencio después del intermitente paso del equipo en el Torneo Apertura 2024 de la Liga MX. Reconoció que los jugadores no han estado a la altura y los comprometió ante la afición a dar mejores resultados para pelear por el título.

El propietario de Las Águilas admitió que los jugadores del equipo dirigido por André Jardine han quedado a deber después del bicampeonato obtenido, pues marcha décimo en el Torneo Apertura 2024 después de 11 jornadas disputadas.

"Hemos quedado a deber en esta temporada después del bicampeonato, no nada más por el americanismo, no nada más por un campeonato, sino que para llegar a ser el número uno, para llegar a ese campeonato se requieren meter goles y que no te metan goles", comentó Azcárraga Jean durante los festejos por el aniversario del programa "Gol por México".

Emilio Azcárraga, dueño del Club América, reconoce que las Águilas han quedado a deber en el Apertura 2024 y establece un compromiso con los jugadores. 🦅⚽



📹 @JorgeLaraP pic.twitter.com/69rahLPQ9E — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) October 16, 2024

El dueño del Club América comprometió a los futbolistas y al cuerpo técnico que encabeza André Jardine a marcar la mayor cantidad de goles posible para conseguir los tres puntos en los seis partidos que le restan al club en la fase regular del Apertura 2024.

"Quiero comprometer a los jugadores. A la presidencia, al cuerpo técnico (y decirles) que necesitamos varios goles o más goles de los que hemos anotado y menos goles que nos anoten para llegar a la Liguilla", agregó Emilio Azcárraga.

Goles del América contarán doble para"Gol por México"

Por otra parte, Emilio Azcárraga Jean anunció que cada gol que consiga el América a partir de su duelo de la Fecha 12 de la Liga MX contra Santos Laguna valdrá doble para el programa "Gol por México" con el objetivo de que se beneficien diferentes causas sociales.

"Los goles que se anoten de aquí al final de la temporada valdrán por dos para la audiencia. Entonces ya es un compromiso de ellos (los jugadores) para ganar un campeonato, no conmigo, sino con toda la gente que se les puede ayudar", informó el propietario del conjunto azulcrema.

Azcárraga Jean también anunció que cada gol que evite el seleccionado nacional Luis Ángel Malagón servirá para ayudar a gente en situaciones vulnerables.

"Ahí díganle a (Luis Ángel) Malagón que por cada gol también que pare. También hay que ver qué donamos, que no está en el ecosistema para que los ayude", indicó.

Rivales del América en la recta final del Apertura 2024

Ante Santos Laguna será la primera de seis pruebas que le restan al Club América en la fase regular del Torneo Apertura 2024 de la Liga MX, de las cuales tres serán de local y tres de visitante.

Además de los de Torreón, los de Coapa también recibirán en el Estadio Ciudad de los Deportes a Monterrey (Jornada 14) y Pachuca (Jornada 16).

Xolos, Mazatlán y Toluca son los clubes a los que el América visitará en el último tramo del campeonato en busca de conseguir su boleto a la Liguilla.

EVG