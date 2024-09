Liga MX | Luis Ángel Malagón hace llorar a niño en un supermercado luego de realizar increíble gesto

Luis Ángel Malagón, portero del Club América, compartió en conferencia de prensa una emotiva anécdota que muestra su cercanía con los aficionados y su empatía hacia quienes lo ven como un ídolo y un referente como persona y futbolista.

El guardameta azulcrema reveló cómo un simple gesto en un supermercado puede ser tan significativo para alguien, en este caso, hacia a un pequeño aficionado que se conmovió hasta las lágrimas.

El arquero habló del constante apoyo de los aficionados, a quienes agradeció profundamente, por lo que relató que, durante una visita al supermercado, vivió un momento conmovedor con un pequeño aficionado que se le acercó para mostrarle unos guantes que había comprado.

"Me encanta ir al súper, parezco señora. Se me acercó un niño y me dijo 'compré tus guantes'. Sé lo que significa comprar unos guantes, y le dije 'te los cambio'. El niño comenzó a llorar", relató el propio jugador americanista.

Luis Ángel Malagón agradece a la afición americanista Foto: Mexsport

Cerca del Clásico Joven contra Cruz Azul, y haciendo referencia a la baja asistencia en el Estadio Ciudad de los Deportes, el cancerbero mencionó que no es una tarea fácil ir al estadio y que hay fieles seguidores que tienen dificultades para asistir a los juegos, por lo que no cuestiona sus ausencias.

"No sabes lo que pasa con cada familia, si tengan la posibilidad para ir. Me tocó en carne propia con mi papá, que muchas veces no me pudo llevar a un partido de futbol por la situación en la que estábamos. No reniego de eso, sé cómo está la vida afuera de este muro", comentó Malagón.

Para el portero americanista, estos momentos son más que simples gestos de generosidad; son una manera de contribuir a un cambio positivo en la sociedad como figuras públicas.

mmt