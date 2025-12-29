FIFA presume 150 millones de peticiones para ir al Mundial

El siguiente año comienza la Copa del Mundo 2026, torneo que tendrá tres sedes anfitrionas; México, Estados Unidos y Canadá

El siguiente año comienza la Copa del Mundo 2026, torneo que tendrá tres sedes anfitrionas; México, Estados Unidos y Canadá, además siendo la primera con la participación de 48 selecciones. Todos los ingredientes hacen que sea la edición del torneo con una cifra récord en cuento a solicitudes de entradas, pese a que en su mayoría el precio es muy costoso.

La FIFA (Federación Internacional de Futbol Asociación) informó que en 15 días recibieron más de 150 millones de solicitudes de boletos. Aficionados de más de 200 países hicieron la petición, convirtiendo así en una cifra récord que supera todos las demandas anteriores. De hecho, la demanda es 3.4 veces mayor que en las 22 ediciones celebradas desde 1930.

El Dato: Los costos de los tickets no sufrirán ningún cambio y tendrán un precio inicial de 60 dólares para los partidos, incluyendo la final.

El trofeo para el ganador de la Copa del Mundo 2026 ı Foto: Especial

“Los resultados de la fase actual de venta, que comenzó el pasado jueves 11 de diciembre, suponen una demanda 30 veces superior a la cifra de entradas disponibles, información basada en los datos verificados de las tarjetas de crédito proporcionadas en cada solicitud de entradas. Dicha demanda es también 3.4 veces mayor al número total de espectadores que asistieron a los 964 partidos disputados en las 22 ediciones de la competición celebradas desde 1930”, indicó el presidente de FIFA, Gianni Infantino.

En toda la historia de la Copa del Mundo, que tiene 95 años de existencia, nunca se había tenido tal número de peticiones para las entradas y lo llamativo es que los precios (que cambian según la sede, la instancia y la categoría en que se compran) van desde los 165 dólares hasta los 6,730 dólares.

Si buscas en el apartado de Hospitality, que tiene asientos preferentes, baños privados, catering de comida y bebidas alcohólicas, la primera fase que fue en noviembre oscilaba los 9,413 pesos mexicanos, mientras que para la ventana de febrero-marzo 2025 estarían desde los 18,827 pesos mexicanos.

“La Copa Mundial de la FIFA 2026 promete ser el mayor y más inclusivo espectáculo del planeta, con más de 150 millones de solicitudes de entradas recibidas en los 15 primeros días, lo que significa que esta edición tiene una demanda 30 veces mayor a la oferta de entradas: una muestra del increíble interés que ha despertado entre los aficionados de más de 200 países”, apuntó.

La Copa del Mundo 2026 tendrá 104 juegos ı Foto: Reuters

La próxima edición del Mundial arranca el 11 de junio de 2026, en el remodelado Estadio Azteca, y terminará el 19 de julio en Estados Unidos. La Selección Argentina llega como la vigente campeona del orbe, luego de vencer a Francia en tanda de penaltis en Qatar.

“Esta abrumadora respuesta de los seguidores refleja la pasión que siente el mundo por el fútbol. No cabe duda de que haremos historia en Norteamérica al reunir a personas de todo el planeta en una fiesta sin precedentes por la unidad y el mejor fútbol“, añadió el mensaje de la FIFA.

El ente regulador del futbol recordó que el proceso actual para adquirir los boletos está abierto hasta el martes 13 de enero en sus canales oficiales. Tras el cierre de esta ventana se tendrá un sorteo que ayuda a garantizar la igualdad y las oportunidades de los aficionados de acceder a una entrada. Los que no sean afortunados de salir sorteados, podrán inscribirse de nuevo en las siguientes fases.

163 días restan para que inicie el Mundial de Futbol 2026

Otra cosa a destacar es que los precios de los tickets no sufrirán ningún cambio durante las siguientes fases de ventas y que los seguidores de las selecciones clasificadas tendrán oportunidad de optar por una categoría inicial, a un precio de 60 dólares para los partidos, incluyendo la gran final.

“La FIFA, como organización sin ánimo de lucro, reinvierte los ingresos generados por la Copa Mundial a fin de promover el crecimiento del fútbol masculino, femenino y juvenil en las 211 federaciones miembro. La FIFA espera trasladar al fútbol el 90 % de sus inversiones presupuestadas para el ciclo 2023–2026, con el objetivo de impulsar el desarrollo de este deporte en todo el mundo”, indicó.

aar