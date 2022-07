LIGA MX: Chica confiesa que su peor cita fue con un aficionado del Atlas (VIDEO)

Cada vez es más común que haya más mujeres aficionadas al futbol. Sin embargo, no todas siguen este deporte ni apoyan a algún club de la Liga MX.

En redes sociales se viralizó un video en el que una chica confiesa qua la peor cita amorosa que ha tenido fue con un seguidor del Atlas, el actual monarca del balompié nacional.

Un joven salió a las calles a preguntarles tanto a hombres como a mujeres cuál ha sido su peor cita, resaltando el testimonio de la última entrevistada, que relató que cuando conoció a un fan de los rojinegros, éste todo lo relacionaba con la escuadra tapatía.

"Una vez salí con un wey y me dijo 'mira, traigo una gorra' y se la voltea y traía al Atlas y yo dije mmm red flag. Empezamos a platicar y le dije que mi cumpleaños es el 12 de diciembre, y me dijo 'ah, el día que el Atlas jugó contra no sé quién'", fue parte de lo que narró la entrevistada, quien cerró diciendo "FIFAS, no puedo decir más, el Atlas".

FIFAS es el término que se utiliza para referirse a los hombres con un gusto excesivo por el futbol, como el caso del aficionado al que hizo alusión esta joven.

Atlas, por su primer triunfo en el Apertura 2022

El Atlas comenzó la búsqueda por el tricampeonato de la Liga MX con un empate 0-0 ante el América en la Jornada 1 del Torneo Apertura 2022, duelo que se llevó a cabo en la cancha del Estadio Azteca.

El conjunto dirigido por el argentino Diego Cocca regresa a la actividad el próximo domingo 10 de julio, cuando se meta al Nemesio Díez para medir fuerzas ante el reforzado Toluca.

El debut de los Zorros como locales en la nueva campaña de la Liga MX será hasta la Fecha 3, en la que recibirán en la cancha del Jalisco al Cruz Azul, encuentro programado para el 16 de julio.

EVG